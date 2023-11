Basket serie C: weekend nero per le lariane tutte ko Cantù, Cermenate e Rovello Porro

Weekend nero per le tre squadre lariane del campionato di basket serie C. Secondo ko di fila per la Virtus Cermenate che perde nettamente la sfida al vertice con la Casoratese e anche il primato. Secondo stop di fila anche per il Gorla Cantù caduto sul campo del fanalino di coda Luino al suo primo successo stagionale. Stoppata anche la matricola Rovello che sulla scia del bel successo nel derby con Cantù, non si è ripetuta a Varedo dove è stata sconfitta al termine di una gara combattuta e ad alto punteggio.

Il tabellino di Virtus Luino - Gorla Cantù: 71 - 65

Parziali 13-16, 39-35, 60-51

Gorla Cantù : Tosetti Carlo 16, Greppi Riccardo 14, Beltrami Andrea 10, Cattaneo Luca 9, Mazzoleni Federico 8, Moscatelli Pietro 4, Bandirali Luca Franco 2, Mazzoleni Alessandro 2, Ferrari Luca, Zimonjic Bogdan, Marelli Tommaso ne. All. Saibene.

Il tabellino di Virtus Cermenate - Casoratese: 64 - 88

Parziali 19-25, 32-51, 49-73

Virtus Cermenate : Carioni Matteo 13, Tremolada Michele 12, Verga Simone 12, Lakivecic Jovan 9, Konate Ibrahim 7, Camara Mamadou Diarra D. 4, Botta Pierfrancesco 3, Mauri Simone 2, Marcolongo Francesco 2, Cairoli Luca, Tyrtyshnyk Antony, Galimberti. All. Spinelli.

Il tabellino di Pol. Varedo - Rovello Porro: 93 - 86

Parziali 16-16, 49-39, 71-61

Basket Rovello : Pozzi 24, Olgiati 19, Caccia 11, Aceto 8, Donega 8, Rampoldi 6, Tommaselli 5, Ronchetti 5, Banfi, Losa, F. Cattaneo, S. Cattaneo. All. Rossini.

I risultati del 9° turno del Girone Ovest A

Sabato 11 novembre ore 21 Luino-Gorla Cantù 71-65, Cermenate-Casoratese 64-88, Venegono-Marnatese 73-79 dts, Varedo-Rovello 93-86; domenica 12 Cusano-Varese Academy 48-56. Ha riposato Novate.

Classifica del Girone Ovest A

Casoratese 14; Virtus Cermenate, Marnatese 12; Varese Academy 10; Venegono, Gorla Cantù, Varedo, Novate 8; Rovello Porro 6; Cusano, Virtus Luino 2.

Programma del 10° turno del Girone Ovest A

Sabato 18 novembre ore 18 Rovello Porro-Cusano, ore 20.30 Varese Academy-Cermenate, Luino-Varedo, Casoratese-Venegono, Marnatese-Novate. Riposa Gorla Cantù.