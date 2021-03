Basket serie D: a Como solo Rovello, Appiano e Cadorago pronte per il via del campionato

Basket serie D il comitato Fip Lombardia ha reso noto il sondaggio tra le società aventi diritto.

Basket serie D su 96 club solo 46 hanno risposto favorevolmente alla partecipazione del torneo dopo Pasqua

Novità importanti per il campionato di basket serie D almeno in Lombardia. Il comitato Fip regionale ha infatti pubblicato l’esito del sondaggio informale effettuato la scorsa settimana con le 96 società aventi diritto alla partecipazione al campionato di serie D maschile, ipotizzando un eventuale inizio del campionato dopo Pasqua. Complessivamente sono state 46 le società a rispondere positivamente alla richiesta sulla volontà di partecipare al campionato, tra queste solo tre sono della provincia di Como: Basket Rovello Porro, Olimpia Cadorago e Indipendente Appiano Gentile. Hanno risposto negativamente rinunciando all’iscrizione invece Cabiate, Figino, Tavernerio, Lomazzo e Pall. Como. Il sondaggio è totalmente non vincolante, le società verranno ricontattate la terza settimana di marzo anche in seguito all’evoluzione del quadro epidemiologico.

Questo l’elenco delle società lombarde che hanno risposto positivamente

1 000316 LEONE XIII MILANO

2 000455 C.M.B. RHO

3 000518 BASKET VERDELLO

4 000522 BASKET CORSICO ARCADIS

5 000814 S.PIO X MILANO

6 001094 PALL. LISSONE

7 002404 INDIPENDENTE APPIANO

8 002728 OLIMPIA CADORAGO

9 002822 BASKET LONATE POZZOLO

10 003469 NEW SCAL ROVAGNATE

11 003808 S. GIOVANNI BOSCO ABBIATEGRASSO

12 004564 GAMMA BASKET SEGRATE

13 004575 BASKET CASSANO MAGNAGO

14 005415 TAZIO MAGNI GUSSOLA

15 005424 ASA CINISELLO

16 006560 ARDOR BOLLATE

17 007652 BASKET COLOGNO A/S.

18 008274 VOMM TREZZANO

19 010588 AZZURRI NIGUARDESE MILANO

20 012549 SOUL BASKET MILANO

21 023185 BASKET BRUSUGLIO

22 028112 MALNATE BASKETBALL

23 034338 CAMPUS VARESE

24 034985 BASKET MELZO

25 035321 BASKET NIBIONNO

26 036137 BASKET ROVELLO

27 036456 SPORTLANDIA TRADATE

28 038511 PALLACANESTRO ISEO

29 038901 BK CLUB CAVENAGO BRIANZA

30 039076 SEBINO BASKET

31 042032 SCUOLA BASKET TREVIGLIO

32 042051 POL. BREMBATE SOPRA

33 044410 BASKETTIAMO VITTUONE

34 044486 CALUSCHESE BASKET

35 047816 NEW BASKET PREVALLE

36 047832 LA SPORTIVA GAVIRATE

37 050633 LA TORRE BASKET

38 050665 C.B. ALTO SEBINO

39 051538 TIGERS MILANO

40 051838 FREE SHOP PRO VIGEVANO PARONA

41 052146 ABA LEGNANO

42 052550 FORTI E LIBERI MONZA

43 052590 VIVISPORT LANDRIANO

44 052737 POLISP. GAREGNANO 1976 MILANO

45 052877 CUS POLITECNICO MILANO

46 054044 PALL. MILANO3 BASIGLIO