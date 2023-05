Basket Serie D: si è completato il 1° turno della seconda fase del campionato Lombardo.

Basket Serie D: anche Cabiate sorride, bel colpo grosso in gara 1 a Cavenago

Il 1° turno della seconda fase del campionato di basket Serie D lombardo si è chiuso nel migliore dei modi per i colori nostrani. Dopo i successi nelle gare 1 di Rovello Porro e Cucciago Bulls, è arrivata in posticipo anche la vittoria corsara del Cabiate che ha sbancato il campo del Cavenago per 66-70 portandosi così sull'1-0 nella serie che proseguirà con il secondo match venerdì 5 maggio in casa.

La serie di Cabiate: gara 1 30/4 fuori 66-70, gara2 in casa 5/5, gara3 12/5 fuori, gara4 in cas0a 19/5, gara 5 26/5 ancora fuori.

Il tabellino di BK Club Cavenago (6A) - Pall. Cabiate (9C) 66 - 70

Parziali 15-24, 35-38, 48-60

Cavenago:Buschi Gualtiero Willy 15, Pesavento Marco 14, Bazzo Federico 10, Brunelli Francesco 8, Trassini Marco 8, Lanza Alessandro 6, Abate Kevin 3, Manzoni Andrea 2, Cambiaghi Federico, Torricelli Marco, Raspanti Luca ne, Musca Mirko ne, All. Lanza.

Cabiate: Orsi Mattia 23, Nobili Andrea 14, Minotti Filippo 9, Bloise Mattia 7, Tagliabue Samuele 5, Castiglioni Filippo 4, Cibinetto Riccardo 3, Marchetti Federico 3, Granato Vincenzo 2, Recalcati Mirko, Rota Lorenzo, Pozzi A.. All. Orsi Paolo

Serie Playoff Basket Rovello (1C) - Basket Melzo (2A) 1-0: gara1 in casa 28/4 70-53, gara2 fuori 3/5, gara3 in casa 5/5, eventuali gara4 fuori 10/5 e gara 5 in casa 12/5.

Serie Playoff Silver Basket Sarezzo (5B) - Basket Cucciago (10C) 0-1 : gara 1 il 28/4 fuori 64-70, gara2 in casa 7/5, gara3 fuori 12/5, eventuali gara4 fuori 21/5 e gara5 fuori 26/5.