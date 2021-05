Basket serie D ancora una domenica amara per Cadorago ko in casa

Basket serie D chiuso il 4° turno del girone C lombardo.

Basket serie D terzo stop di fila per l’Olimpia battuta tra le mura amiche dal Malnate per 63-70

Si è chiuso ieri il 4° turno d’andata del campionato lombardo di basket serie D. E si è chiuso male per l’Olimpia Cadorago che ha dovuto rimandare ancora una volta l’appuntamento con la prima vittoria stagionale. Ieri infatti il team di coach Angelo Serafini è stato sconfitto in casa dal Malnate per 63-70 dopo una gara sempre all’inseguimento. Nel prossimo fine settiman ultimo turno d’andata con Cadorago ospite del Tradate e Appiano che riceverà il Malnate. Entrambe le gare si giocheranno venerdì 21 maggio.

I tabellini

ASD Olimpia Cadorago – ASD Malnate Basketball 63 – 70 (14-22, 29-39, 46-53)

Cadorago: Mazzoni 11, Beretta 11, Arnaboldi 8, Bargna 8, Clerici 8, Pancino 8, Baparapè 7, Mazzola 2, Colombo, Sorbara. All. Serafini.

Malnate: Brotto 20, Lunardi 12, Tavasci 12, Grazi 8, Cassani 6, Cellini 5, Sassi 4, Catelli 2, Brunoldi 1, Chiesa, Fabbrini, Trani. All. Bianchi

ASD Basket Rovello – US Dil. Indipendente 79 – 71 dts (14-18, 40-37, 51-47, 66-66)

Rovello: Ronchetti 18, Galbusera 16, Tomaselli 15, Rampoldi 12, Borsani 7, Mascheroni 4, Cattaneo 3, Marinoni 2, Martinoni 2, Bottani, S. Cattaneo, Sgobbi. All. Bonassi.

Appiano Gentile: Bottinelli 20, Delpero 16, Leva 6, Erba 7, Castelli 6, Ferloni 3, Chiesa 2, Lanzani 1, Dhaoui, Gennari. All. Rota.

Risultati del 4° turno d’andata del girone C (riposa Tradate)

Venerdì 14 maggio 79-71; domenica 16 ore 18 Cadorago-Malnate 63-70.

La classifica aggiornata del girone C

Atena Rovello Porro 6; Indipendente Appiano Gentile, Malnate 4; Tradate 2; Olimpia Cadorago 0.

Ecco il programma del 5° turno, ultimo d’andata del girone C (riposa Rovello Porro)

Venerdì 21 maggio ore 21.15 Tradate-Olimpia Cadorago, Appiano Gentile-Malnate.