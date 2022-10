Basket serie D, anticipi vincenti per Rovello e Cabiate: doppia prova di forza in casa

Basket serie D si è aperto ieri sera il 3° turno d'andata del girone Rosso lombardo.

Basket serie D: posticipi domenicali per Cadorago a Sondrio e per Cucciago che riceve la Civatese

Si è aperto nel migliore dei modi il 3° turno del campionato di basket serie D per le squadre lariane. Ieri sera infatti negli anticipi del girone Rosso doppio successo casalingo per il Rovello Porro che resta momentaneamente da solo in vetta grazie al successo nello scontro diretto con Seregno e per il Cabiate che ha domato il quotato Biassono. Domenica a posticipi per Doppio Malto Cadorago a Sondrio e per i Cucciago Bulls in casa contro la Civatese.

Il tabellino di Pall. Cabiate - Basket Biassono 63 - 53

Parziali 20-21, 30-32, 47-40

Cabiate: Orsi Mattia 18, Marchetti Federico 16, Bloise Mattia 11, Mazzola Jonathan 6, Nobili Andrea 6, Castiglioni Filippo 3, Tagliabue Samuele 2, Cibinetto Riccardo 1, Minotti Filippo, Scotti Andrea, Recalcati Mirko ne, Rota Lorenzo ne. All. Orsi Paolo

Biassono: Ruzzon Marco 11, Sala Alberto 8, Beretta Davide 7, Carrara Mattia 5, Fossati Fabrizio 5, Magni Andrea 5, Molteni Giacomo 5, Rizzardi Mattia 3, Didoni Federico 2, Ruzzon Francesco 2, Farina Lorenzo, Viscardi Daniel. All. Riboldi .

Basket Rovello - Basket Seregno 70 - 64

Parziali 15-17, 31-33, 53-54

Rovello: Olgiati Lorenzo 16, Ronchetti Paolo 11, Aceti Oscar 9, Pessina Daniele 8, Pozzi Alessandro 8, Donega Luca 6, Galbusera Andrea 4, Losa Riccardo 4, Rampoldi Davide 4, Cattaneo Simone ne, Colombo Edoardo ne, Marelli Jacopo ne, Cattaneo Federico ne, All. Rossini.

Seregno: Pellizzoni Riccardo 24, Caglio Federico 14, Pennati Andrea 9, Montagna Roberto 8, Ventura Roberto 5, Torchio Andrea 4, Gianotti Davide, Sanfilippo Leonardo, Schiatti Filippo, Foiano Simone, Provenzi Luca ne. All. Perego.

Il programma del 3° turno d'andata girone Rosso

Venerdì 14 ottobre ore 21.15 Cabiate-Biassono 63-52, ore 21.30 Rovello-Seregno 70-64, Rovagnate-Masters Carate 67-77; domenica 16 ore 17.30 Sondrio-Cadorago, ore 18.30 Cucciago Bulls-Civatese, Nibionno-Mia Lentate, Lissone-Pescate.

Classifica del girone Rosso

Rovello Porro* 6; Cabiate *, Biassono*, Nibionno, Seregno* 4;Lissone, Pescate, Civatese, Seregno, Mia Lentate, Cabiate, Sondrio, Masters Carate* 2; Cadorago, Cucciago, Rovagnate* 0.