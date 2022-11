Basket Serie D: nel weekend si gioca il 9° turno del girone Rosso lombardo.

Basket Serie D: anticipo di fuoco per Cadorago che cerca la svolta con il neo coach Accardi

Il campionato di basket serie D si prepara ad aprire il 9° turno d'andata che si annuncia scoppiettante e ricco di spunti interessanti. Nel girone rosso venerdì 25 infatti scenderanno già in campo tre squadre lariane. Fari puntati sul Doppio Malto Cadorago che sul campo della Civatese vedrà esordire il nuovo capo allenatore Andrea Accardi che da vice raccoglie l'eredità dell'esonerato Angelo Serafini. Si vedrà se questo cambio porterà con sè anche la prima vittoria stagionale in casa bianconera.

In contemporanea venerdì sera trasferta per i Cucciago Bulls che sull'onda lunga di ben tre vittorie di fila cercano il poker ospiti del quotato Biassono. Turno casalingo per il Cabiate che attende la visita del Nibionno. Posticipo domenicale invece per il Rovello Poro di coach Luca Rossini che andrà in Valtellina per rendere visita al Sondrio e raccontare la sua cavalcata nelle zone alte del girone.

Programma del 9° turno andata girone Rosso

Venerdì 25 novembre ore 21,30 Civatese-Cadorago, Biassono-Cucciago Bulls, Cabiate-Nibionno, Rovagnate-Lissone; domenica 27 ore 17.30 Sondrio-Rovello, Carate-Mia Lentate, Seregno-Pescate.

Classifica del girone Rosso

Seregno 14; Rovello Porro 12; Biassono, Cabiate, Pescate, Sondrio 10; Nibionno, Civatese, Masters Carate, Cucciago Bulls 8; Mia Lentate, Lissone 6; Doppio Malto Cadorago 0 Rovagnate -1.