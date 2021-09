Basket serie D Appiano batte Nibionno e passa il 1° turno di Coppa Lombardia

Basket serie D continua il precampionato delle squadre nostrane.

Basket serie D prima amichevole stagionale anche per la nuova Pallacanestro Figino di coach Alessandro Carletti

Si avvicina la date del semaforo verde del campionato regionale di basket serie D ma c'è chi ha già giocato una partita ufficiale. Si tratta dell’Indipendente Appiano Gentile che domenica scorsa ha disputato il primo turno della Coppa Lombardia andando a vincere di misura e in volata sul campo del Nibionno per 66-67. Avanti all'intervallo sul 27-40, gli appianesi si sono fatti rimontare dai locali: sul 66-66 a 6 secondi dalla fine decisivo un tiro libero realizzato da Clerici (che poi ha sbagliato il secondo) che ha firmato il 67-66 finale che ha regalato il passaggio al 2° turno al team di coach Bonassi che ha così commentato : "E’ stata una gara dai due volti – ammette Bonassi – Noi siamo partiti molto forte ma poi nella seconda parte siamo calati fisicamente. Comunque bravi i ragazzi che stanno continuando a crescere e ora nel 2° turno affronteremo in casa il Villasanta, data però ancora da definire".

Questo il tabellino di Nibionno-Indipendente Appiano 66-67 (27-40. Appiano: Borsani 3, Bottani, Bottinelli 23, Castelli 2, Ferloni 6, Leva 10, Mascheroni 2, Terraneo 6, Tomaselli 10, Clerici 5. All. Bonassi).

Buona la prima anche per il Figino di coach Alessandro Carletti

Prima uscita stagionale venerdì scorso anche per il nuovo Pallacanestro Figino di coach Alessandro Carletti che ha debuttato in amichevole proprio contro Appiano perdendo per 51-68. "Sono molto soddisfatto della prestazione della mia squadra- ha detto coach Carletti- era la prima gara per noi contro un'ottima squadra più avanti di noi e ben allenata da coach Bonassi. Mi è piaciuto molto l'approccio soprattutto in difesa: abbiamo iniziato subito forte vincendo il primo quarto siamo un po' calati ma va bene così. Ora una nuova amichevole venerdì contro Meda e poi lunedì prossimo un'altra contro Cernusco Serie D/Under19".

Questo il roster del Figino 2021/22

Tommaso Bergna Tommaso 2001 guardia, Gianmaria Gorla 2003 play - guardia, Stefano Marzorati Stefano 1998 guardia, Giacomo Colombo 1998 ala piccola, Tommaso Piva 1998 ala piccola, Daniele Minotti 1997 ala piccola, Samuele Mazzucchi 1997 play - guardia, Luca Bernardi 1996 ala, Davide Bombarda 1994 guardia, Simone Cappelletti 1993 ala grande, Riccardo Pancino 1987 pivot, Davide Pagani 1987 play , Michael Mazzoni 1987 guardia. All. Alessandro Carletti.