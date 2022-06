Basket serie D Appiano beffato a Vimercate per 71-70 e già mercoledì chiamato al riscatto in gara 2

Basket serie D sono iniziati male i playoff per le due squadre nostrane ko nell'andata del tabellone Verde.

Basket serie D Rovello Porro battuto in casa dal Bresso per 59-66, return match domenica in trasferta

Sono iniziati davvero male i playoff per le due squadre lariane impegnate nel tabellone Verde. L'andata dei quarti di finale infatti ha visto perdere in gara 1 l'Indipendente Appiano Gentile beffata di misura e in rimonta sul campo del Vimercate ma decisa a riscattarsi già mercoledì 1 giugno in casa. Sconfitta a domicilio in gara 1 dei quarti anche per il Rovello Porro battuto dal Bresso e ora chiamato a fare l'impresa corsara domenica 5 nel match di ritorno per tenere aperta la speranza della semifinale.

I tabellini di

Di.Po. Vimercate (4D) - Indipendente Appiano Gentile (1C) 71 - 70

Parziali 18-18, 38-35, 55-58

Basket Rovello (4C) - ASD Bresso Basket (1D) 59 - 66

Parziali 15-10, 28-34, 44-55

Così i quarti di finale playoff del tabellone verde

1 - Vimercate-Appiano Gentile andata (27/5) 71-70, ritorno 1 /6 serie 1-0

2- Cassano Magnago-Biassono andata (27/5) 65-79, ritorno 3/6 serie 0-1

3- Rovello Porro-Bresso andata (29/5) 59-66, ritorno 5/6 serie 0-1

4 - Nova-Masters Carate andata (27/5) 74-70, ritorno 5/6 serie 1-0