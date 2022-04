Basket serie D Appiano debutta nei play-in il 29 aprile subito nel big match contro Cassano

Pallacanestro minors news

Basket serie D esordio casalingo per Cadorago contro Gavirate mentre Rovello in trasferta il 1 maggio a Carate Brianza

Il comitato Fip Lombardia ha definito il calendario della terza fase "play-in" del campionato regionale di basket serie D. Nel girone C sono state inserite anche le tre squadre lariane dalla capolista Indipendente Appiano Gentile a Rovello Porro e Olimpia Cadorago che giocheranno in tutto quattro partite due in casa contro le squadre che le seguono e due in trasferta con chi le precede in classifica. Si comincerà venerdì 29 aprile con subito il big match Appiano-Cassano Magnago.

Questo il calendario del girone C play-in

1° turno: venerdì 29 aprile Appiano-Cassano Magnago, Lonate-Cislago, Cadorago-Gavirate; domenica 1 maggio Masters Carate-Rovello Porro.

2° turno: venerdì 6 maggio Cassano-Lonate, Cislago-Appiano, Rovello Porro-Cadorago, Gavirate-Masters Carate.

3° turno: venerdì 13 maggio Rovello-Lonate, Cadorago-Cislago, Gavirate-Appiano; domenica 15 Masters Carate-Cassano.

4° turno: venerdì 20 maggio Appiano-Masters Carate, Cassano-Rovello Porro, Lonate-Cadorago, Cislago-Gavirate.

La classifica del girone C di play-in serie D

Indipendente Appiano 42; Cassano Magnago, Masters Carate 36; Rovello Porro 30; Olimpia Cadorago, Lonate, Cislago 28; Gavirate 24.