Basket serie D Appiano doma anche il Rovello ora raggiunto da Carate al 2° posto

Basket serie D si è aperto l'ultimo turno della prima fase del girone c2.

Basket serie D bel colpo del Cabiate a Lomazzo e domani chiuderà la tornata il derby Cadorago-Figino

Si è aperto ieri sera il 7° e ultimo turno di ritorno della prima fase del campionato di basket serie D in Lombardia. Nel girone C2 il big match di Appiano Gentile ha visto il successo della capolista Indipendente che dopo una prima parte equilibrata ha allungato in progressione superando il Rovello Porro per 65-50. Rovello raggiunto al secondo post dalla Masters Carate che ha sbancato come da pronostico Tavernerio. Colpo corsaro che vale il quinto posto per il Cabiate capace di sbancare in rimonta Lomazzo. Domani il cartellone si completerà con un interessante derby Cadorago-Figino.

Il programma del 7° turno di ritorno girone C2

Venerdì 11 febbraio Tavernerio - Masters Carate 71 - 85 (17-19, 43-38, 56-57), ABC Lomazzo - Pallacanestro Cabiate 49 - 60 (14-12, 21-31, 34-54),Indipendente Appiano -Rovello Porro 65 - 50 (20-17, 37-28, 58-38), domenica 13 ore 18 Olimpia Cadorago- Figino.

La classifica aggiornata del girone C2

Indipendente Appiano 26; Rovello Porro, Masters Carate 20; Cadorago 18; Cabiate 10; Figino 8; Lomazzo 6; Tavernerio 2.