Basket serie D Appiano domina il derby testacoda

Basket serie D dopo il 17° turno girone D.

Basket serie D cadono Lomazzo e Cadorago in trasferta

Il 17° turno del campionato di basket serie D nel girone D porta bene solo alla capolista Novacaritas Appiano che vince dominando il derby testacoda con Figino. Cadono in trasferta invece Lomazzo e Cadorago.

I tabellini di

Cassano Magnago – ABC Pall. Lomazzo 92 – 81 Parziali 29-19,42-41, 68-65

Cassano Magnago : Puricelli ne, Bardi 3, D’Amico 4, Bianco 21, Vanoli 6, Camurati 10, Giadini 15, Aspesani 22, Colombo 11, Rizzo. All. Vecchiè

ABC Pall. Lomazzo : Clerici, Mascheroni 8, Trebbi, Chiurato 12, Bianchi 3, Galli 10, Galletti 15, Erba 13, Livio 14, Moscatelli ne, Gorni 6. All. Zandalini

Malnate Basketball – ASD Olimpia Cadorago 75 – 58 Parziali 13-13, 37-24, 58-44

Malnate Basketball : Battistini 2, Grazi 7, Jokic 10, Milani 28, Catelli 3, Moungang, Buzzi 5, Mancuso 8, Galbiati 4, Del Bosco 8, Lunardi. All. Senesi

ASD Olimpia Cadorago : Clerici A. 1, Sorbara, Corti 15, Baparapè 8, Clerici R. 15, Cipriano 3, Barbato 1, Fedegari 6, Mazzoni 5, Colombo, Belloni 4. All. Serafini

Basket Figino Serenza – US Dil. Indipendente 55 – 82 Parziali 13-25, 26-51, 40-70

Basket Figino Serenza : Vite 2, Ferrario, Farina 2, Figino, Romanato 7, Bargna 2, Gavioli 7, Foschi, Mazzucchi 15, Marzorati, Criscuolo, Colombo 9, Minotti 11. All. Sala

US Dil. Indipendente : Gorla 24, Castelli ne, Bartesaghi 7, Ferloni 9, Del pero 14, Bottinelli 16, Quaglia 2, Pasinato ne, Terraneo 4, Losa 4, Di cursi 2. All. Rota

Il cartellone completo del 17° turno girone D

Venerdì 7 febbraio Tradate-Gavirate 64-66, Clivio-Campus Varese 58-55, Albizzate-Legnano 55-69, Cassano-Lomazzo 92-81, Malnate-Cadorago 75-58, Figino-Appiano 55-82; domenica 9 Cislago-Lonate 75-71.

La classifica al giro di boa girone D

Novacaritas Appiano Gentile 30; Legnano 28; Lonate, Cassano Magnago, Gavirate 22; Malnate 20; ABC Lomazzo 16; Cislago, Clivio 14; Tradate, Albizzate, Olimpia Cadorago 12; Campus Varese 6; Pall. Figino 2.

Programma del 18° turno girone D

Venerdì 14 febbraio Campus Varese-Malnate, Figino-Albizzate (ore 21.15), Lonate-Tradate, Lomazzo-Cislago (ore 21.30), Appiano-Cassano Magnago (ore 21.30); domenica 16 Legnano-Gavirate, Olimpia Cadorago-Clivio (ore 18).

