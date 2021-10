Basket serie D Appiano e Rovello Porro vincono ancora in casa e restano sempre in testa

pallacanestro Minors i risultati dai campi

Basket serie D si è aperto ieri sera il 4° turno d'andata del campionato lombardo.

Si è aperto ieri sera il 4° turno del campionato di basket serie D che ha visto nel girone C2 vincere ancora a braccetto le due capoliste Appiano Gentile e Rovello Porro. La Novacaritas ha superato in casa il Lomazzo relegandolo ancora all'ultimo posto ora solitario. Successo in progressione per il team di coach Matteo Bonassi che è sempre stato avanti allungando nella seconda parte di gara. In progressione si è imposta tra le mura amiche anche l'Atena Rovello di coach Luca Rossini che ha battuto non senza qualche difficoltà un buon Cadorago. La serata è stata completata dal primo successo stagionale del Figino di coach Carletti che ha regolato il Tavernerio. I locali sono partiti subito molto forte ma poi hanno dovuto contenere il ritorno degli ospiti che alla fine si sono arresi per 65-60. Il turno sarà poi completato domenica 24 con Carate-Cabiate.

Il programma del 4° turno del girone C2

Venerdì 22 ottobre Figino-Tavernerio 65 - 60 (22-9, 40-34, 55-52), Rovello-Cadorago 63 - 47 (19-13, 32-26, 45-38), Appiano-Lomazzo 64 - 42 (14-11, 29-20, 43-32); domenica 24 Carate-Cabiate (ore 18 arbitri Villa-Gaibotti)).

Classifica del girone C2

Rovello Porro, Indipendente Appiano Gentile 8; Olimpia Cadorago, Masters Carate 4; Pall. Cabiate, Tavernerio , Figino 2; ABC Lomazzo 0.

Il programma del 5° turno del girone C2

Venerdì 29 ottobre Tavernerio-Cadorago (ore 21.30), Cabiate-Rovello (ore 21.15), Lomazzo-Carate (ore 21.30), Appiano-Figino (ore 21.30)