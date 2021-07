Basket serie D Appiano Gentile apre le semifinali sabato contro Abbiategrasso

Basket serie D sono stati definiti gli orari delle final four del campionato lombardo.

Basket serie D la vincente sfiderà domenica 11 luglio a Gussago la vincente di Verdello-Cus Politecnico Milano

Il comitato Fip regionale ha definito e comunicato anche gli orari di tutte le semifinali playoff del campionato lombardo di serie D. Nel tabellone Rosso l'unica squadra lariana rimasta in corsa per la promozione in serie C è l'Indipendente Appiano Gentile di coach Marco Rota che sabato 10 luglio sul neutro di Gussago (campo via Bevilacqua- Brescia) giocherà la prima semifinale da padrona di casa contro l'USSGB San Giovanni Bosco di Abbiategrasso. Nella seconda semifinale del tabellone rosso invece alle ore 21 giocheranno Verdello e CUS Politecnico Milano. Le due squadre vincitrici delle rispettive finali si affronteranno domenica 11 luglio alle ore 18 sempre a Gussago nella finalissima che decreterà la squadra che sarà promossa in serie C Silver 2021/22. Ricordiamo che l'Appiano ha chiuso il girone C al primo posto per poi superare il 1° turno playoff battendo involata la Pol Garegnano. L'USSGB Abbiategrasso invece aveva chiuso al secondo posto nel girone G per poi superare i quarti di finale playoff a spese del Gavirate. Quella di sabato 10 si annuncia come una partita molto aperta e tirata: in palio la finale per la C Silver.

Playoff tabellone rosso semifinale

Sabato 10 luglio ore 18 (1C) US Dil. Indipendente Appiano Gentile- (2G) San Giovanni Bosco Abbiategrasso

Sabato 10 luglio ore 21 (1F) Cus Politecnico - (2A) ASD Basket Verdello sabato 10 luglio

Playoff tabellone rosso Quarti di finale

Appiano Gentile (1C)-Pol. Garegnano (3 H) 68-64 Appiano supera il turno

Abbiategrasso (2G)-Gavirate(2D) 86-65 Abbiategrasso supera il turno

Verdello (2A)- Cavenago (3B) 70-67 Verdello supera il turno

Cus Politecnico (1F)- FL Monza (3E) 80-56 Cus supera il turno.