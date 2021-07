Basket serie D, Appiano Gentile batte Garegnano e vola in semifinale, Rovello è salvo

Basket serie D nel weekend si è completato il 1° turno di playoff e playout in Lombardia.

Basket serie D l'Indipendente domenica prossima sfiderà Abbiategrasso per un posto in finale promozione

Si è completato il quadro del 1° turno dei playoff e playout del campionato di basket serie D che ha visto protagoniste anche le tre squadre lariane. Dopo il ko di venerdì sera subito dall'Olimpia Cadorago, domenica sono scese in campo anche Indipendente Appiano e Atena Rovello Porro che hanno centrato i rispettivi obiettivi. Appiano infatti ha conquistato il pass per la final four promozione battendo con un'incredibile rimonta il coriaceo Garegnano. Ospiti sempre avanti ma i locali di coach Marco Rota, trascinati da Leva hanno saputo rimontare e sorpassare negli ultimi minuti. Appiano domenica prossima sfiderà in semifinale Abbiategrasso per accedere alla finalissima promozione. Fa festa anche Rovello Porro che in casa ha battuto con una prova autoritaria il Campus Varese salutando così la stagione con la salvezza.

I tabellini di (1C) US Dil. Indipendente - (3H) ASD Polisp. Garegnano 1976 68 - 64

Parziali 19-19, 31-41, 44-55

Appiano: Leva 16, Chiesa 14, Lanzani 11, Terraneo 10, Del Pero 9, Ferloni 6, Bottinelli 2, Castelli, Dhaoui, Erba, All. Rota.

Garegnano: Trifilò 22, Vantini 10, Trombini 8, Djibril 7, Fiorani 5, Popandonov 5, Boffino 4, Tessitore 3, Casale, Bucca ne, All. Santambrogio.

I tabellini di (4C) (1C Wild Card) Atena Rovello - (5D) AS Dil. Campus Varese 83 - 69 Parziali 18-14, 36-32, 60-48 Rovello: Tomaselli 22, Marinoni 15, Galbusera 13, Mascheroni 11, Borsani 7, T. Martinoni 6, Ronchetti 5, Bottani, S. Cattaneo 2, F. Cattaneo, Pagani, Rampoldi. All. Bonassi. Campus Varese: Alesina 19, Brunazzo 14, Sorrentino 13, Magugliani 9, Napolitano 6, Volpe 4, Isella 2, Veronesi 2, Lacchin, Modesti, Pagani, Tassi. All. Natola.

Playoff tabellone giallo Quarti di finale

Sebino Basket (1A) - ASD Tigers Milano (3F) 74-75 Basket Melzo (2E) - Polisportiva Calusco (2B) 68-46 AS Dil. Trezzano Basket(1G) - Basket Corsico Arcadis (2H) 52-84 ASD Basket Cassano Magnago (1D) - ASD Olimpia Cadorago (3C) 84 - 66 Parziali 22-11, 38-29, 59-50

Playoff tabellone rosso Quarti di finale

Appiano Gentile (1C)-Pol. Garegnano (3 H) 68-64 Appiano supera il turno

Abbiategrasso (2G)-Gavirate(2D) 86-65 Abbiategrasso supera il turno

Verdello (2A)- Cavenago (3B) 70-67 Verdello supera il turno

Cus Politecnico (1F)- FL Monza (3E) 80-56 Cus supera il turno

Playout tabellone Azzurro primo turno