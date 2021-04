Basket serie D Appiano Gentile debutta subito con una larga vittoria

Basket serie D si è aperto ieri sera il campionato lombardo.

Basket serie D non disputata invece Malnate-Rovello per un caso di positività nella squadra locale

Dopo più di un anno di attesa finalmente ieri venerdì 23 aprile si è aperto il campionato di basket serie D lombardo. E si è aperto bene per l’Indipendente Appiano Gentile che ha vinto l’esordio casalingo sul neutro di Cadorago dove ha battuto la Sportlandia Tradate per 69-49. Il team di coach Marco Rota ha avuto il merito di partire bene e poi contenere la rimonta dagli ospiti per poi allungare dopo l’intervallo e andare a vincere meritatamente. Non è stata disputata invece la sfida del Rovello Porro che avrebbe dovuto giocare ieri sera a Malnate ma la gara è stata rinviata per la positività in seno al gruppo squadra varesino. Ha riposato invece l’Olimpia Cadorago di coach Angelo Serafini. E già nel prossimo turno è in cartellone il primo derby lariano stagionale: domenica 2 maggio si giocherà infatti Cadorago-Appiano mentre venerdì 30 aprile il 2° turno sarà aperto da Tradate- Rovello Porro.

Il tabellino di Indipendente Appiano Gentile- Sportlandia Tradate 69 – 49

Parziali 13-8, 27-25, 51-35

Appinao gentile: Bottinelli Luca, Leva 12, Lanzani 10, Del Pero 9, Terraneo 9, Erba 5, Ferloni 5, Dhaoui 3, Castelli 2, Chiesa 2, Di Cursi, Dominoni. All. Rota.

Sportlandia Tradate:Garavaglia 12, Mancuso 10, Clerici 9, Buzzi 5, Carraro 5, Ciancolini 4, T. Castiglioni 2, Peruzzu 2, Castiglioni, Magagnini. All. Frontini.

Risultati del 1° turno d’andata del girone C

1° turno (riposa Cadorago)

Appiano-Tradate (andata venerdì 23/4, ritorno venerdì 28/5), Malnate-Rovello (andata venerdì 23/4, ritorno venerdì 28/5);

Programma del 2° turno d’andata del girone C (riposa Malnate)

Venerdì 30 aprile Tradate-Rovello; doenica 2 maggio Cadorago-Appiano.

Classifica del girone C

Indipendente Appiano 2; Cadorago, Rovello, Malnate, Tradate 0.