Basket serie D Appiano Gentile doma Cadorago e blinda il primo posto

pallacanestro minors risultati

Basket serie D giocate due gare del 6° turno di ritorno del girone C2.

Basket serie D importante successo casalingo anche del Cabiate contro il Tavernerio

Appiano Gentile si conferma prima solitaria nel girone C2 del campionato di basket serie D. Aspettando il posticipo domenicale Carate-Rovello, la squadra appianese è già certa di chiudere in vetta questa prima fase regionale grazie al successo ottenuto venerdì scorso in casa nel big match contro l'Olimpia Cadorago. Nell'altro match giocato il Cabiate ha vinto in scioltezza tra le mura amiche contro il fanalino di coda Tavernerio.

Il tabellino di

Indipendente Appiano - Olimpia Cadorago 65 - 52

Appiano Gentile: Terraneo 14, Tomaselli 13, Leva 10, Castelli 7, Bottinelli 6, Mascheroni 6, Bottani Paolo 3, Clerici Alex 3, Ferloni 3, Borsani, Di Cursi . All. Bonassi.

Cadorago: Prato 13, Dalle Ave 12, Quaglia 9, Bigoni 7, Arnaboldi 5, Baparapè 4, Garufi 2, Besio, Sampietro, Carughi, Malaspina, All. Serafini.

Pallacanestro Cabiate - Tavernerio 80 - 46 (26-11, 46-29, 67-37)

Cabiate: Bloise 14, Marchetti 14, Meroni 13, M.Orsi 12, Nobili 11, Mazzola 7, Gazzola 4, Castiglioni 3, Tagliabue 2, Figini , Minotti. All. P. Orsi.

Tavernerio: Gavioli 14, Bassi 10, Romanò 8, Farina 5, Taormina 4, Borella 3, Condrutz 2, Bianco, Quattara , Bucci. All. Di Landri.

Il programma del 6° turno di ritorno girone C2

Già giocata Figino-Lomazzo 58-62; venerdì 4 febbraio Cabiate-Tavernerio 80 - 46 Parziali 26-11, 46-29, 67-37 Appiano-Cadorago 65 - 52 ; domenica 6 chiuderà il weekend Masters Carate-Rovello.

La classifica con cui riparte il girone C2

Indipendente Appiano 24; Rovello*, Cadorago, Masters Carate* 18; Figino, Cabiate 8; Lomazzo 6; Tavernerio 2.

Il programma del 7° turno di ritorno girone C2

Venerdì 11 febbraio ore 21.30 Tavernerio-Masters Carate, Lomazzo-Cabiate, Appiano Gentile-Rovello Porro; domenica 13 ore 18 Olimpia Cadorago- Figino