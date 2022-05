Basket serie D Appiano Gentile e Rovello Porro in campo domenica 29 nella gare d'andata dei quarti

Basket serie D scatta oggi il 1° turno dei playoff lombardi nel tabellone verde.

Basket serie D l'Indipendente sarà ospite della DIPO Vimecate mentre il team di coach Luca Rossini ospiterà Bresso

Si aprono questa sera i quarti di finale playoff del campionato di basket serie D in Lombardia. Nel tabellone verde sono inserite le due squadre lariane rimaste: l'Indipendente Appiano Gentile e il Basket Rovello Porro che entrambe debutteranno però domenica 29 rispettivamente sul campo della Dipo Vimercate e in casa contro Bresso. In caso di successo in semifinale l'Appiano di coach Matteo Bonassi sfiderà la vincente della serie Cassano Magnago-Biassono che scatta stasera. Il Rovello Porro di coach Luca Rossini invece in caso di vittoria sfiderà in semifinale la vincente della serie Nova-Masters Carate Brianza che comincia stasera.

Così i quarti di finale playoff del tabellone verde

1 - Vimercate-Appiano Gentile andata 29/5, ritorno 1 /6

2- Cassano Magnago-Biassono andata 27/5, ritorno 3/6

3- Rovello Porro-Bresso andata 29/5, ritorno 5/6

4 - Nova-Masters Carate andata 27/5, ritorno 5/6