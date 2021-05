Basket serie D Appiano Gentile tra cerotti e squalifiche verso il giro di boa

Basket serie D piove sul bagnato in casa dell’Appiano Gentile in vista dell’ultima gara d’andata.

Basket Serie D il team di coach Marco Rota venerdì 21 contro Malnate sarà senza lo squalificato Gabriele Del Pero

Piove sul bagnato in casa dell’Indipendente Appiano Gentile in vista del giro di boa del girone C del campionato di basket serie D lombardo. La prima sconfitta stagionale della squadra appianese subita settimana scorsa sul campo di Rovello Porro ha lasciato strascichi anche in sede di provvedimenti disciplinari. Il Goudice sportivo infatti ha squalificato il giocatore dell’Indipendente Gabriele Del Pero per 2 gare con la seguente motivazione: “Per proteste avverso decisioni arbitrali e per comportamento minaccioso o intimidatorio nei confronti degli arbitri a fine partita”.

Del Pero quindi non sarà a disposizione di coach Marco Rota per l’ultima gara del girone d’andata prevista per venerdì 21 maggio in casa contro il Malnate: “Un’assenza importate – comferma Rota- che va ad aggiungersi ad altre assenze per infortuni che ci privano di pedine fondamentali in vista della delicata sfida contro il Malnate. Non è un momento facile per noi anzi è complicato ma non dobbiamo piangerci addosso. Anzi dobbiamo reagire e provare a dare tutti di più per fare una grande prestazione venerdì sera. Il campionato è corto, siamo già arrivati al giro di boa e non sono ammessi tanti passi falsi”. Venerdì in campo anche il Cadorago a caccia della sua prima vittorai stagionale a Tradate. Riposa invece la capolista Rovello Porro reduce da tre successi di fila.

Ecco il programma del 5° turno, ultimo d’andata del girone C (riposa Rovello)

Venerdì 21 maggio ore 21-15 Tradate-Cadorago (arbitri Munafò-Maggioni) e ore 21.30 Appiano Gentile-Malnate (a Cadorago, arbitri Fratin -Marangoni).

La classifica aggiornata del girone C

Rovello Porro 6; Appiano Gentile, Malnate 4; Tradate 2; Cadorago 0.