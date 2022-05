Basket serie D Appiano Gentile va Gavirate per "allenarsi" in vista dei playoff

Pallacanestro minors in campo

Basket serie D vigilia del penultimo turno dei play-in nel girone C lombardo

Basket serie D turni casalinghi per Rovello Porro e Olimpia Cadorago ancora a caccia del pass

Vigilia del 3° e penultimo turno della fase play-in del campionato di basket serie D in Lombardia. Vigilia serena per l'Indipendente Appiano Gentile che, quando mancano solo due gare, ha già blindato primo posto e pole position nella griglia playoff dove incontrerà nel primo turno la quarta del girone D con il fattore campo a favore. Appiano che venerdì renderà visita al Gavirate con l'obiettivo di restare sempre sul pezzo e allenarsi in vista della fase decisiva. A caccia dei playoff invece Rovello Porro che venerdì ospiterà Lonate in un vero e proprio scontro diretto decisivo. Turno casalingo anche per l'Olimpia Cadorago che ospita Cislago ma vede le sue possibilità orma ridotte.

Il calendario del 3° turno e penultimo dei play-in girone C

Venerdì 13 maggio ore 21.15 Gavirate-Appiano, Cadorago-Cislago; 21.30 Rovello-Lonate; domenica 15 Masters Carate-Cassano Magnago.

La classifica del girone C di play-in

Appiano Gentile 46; Masters Carate 40; Cassano Magnago 36; Rovello Porro 32; Lonate 30; Olimpia Cadorago 28; Cislago, Gavirate 26.