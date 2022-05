Basket serie D, Appiano Gentile vince ancora e anche il Rovello Porro vola ai playoff

Pallacanestro minors risultati

Basket serie D: brutta sconfitta casalinga del Cadorago battuto e agganciato dal Cislago

Si è aperto ieri sera il penultimo turno della fase playin del campionato di serie D. Nel girone C unificato nuovo successo della capolista Appiano Gentile che nelle prima parte deve rincorrere ma pi trova la zampata vincente e sale a quota 48 punti. Dietro importante successo del Rovello Porro che doma in casa il Lonate allungando nell'ultimo quarto e salendo a quota 34 staccando così il pass per i playoff. Niente da fare invece per l'Olimpia Cadorago battuta a domicilio dal Cislago che l'aggancia così in classifica. Il turno si completerà domenica 15 con il posticipo Masters Carate Brianza-Cassano Magnago.

Il calendario del 3° turno e penultimo dei play-in girone C

Venerdì 13 maggio ore 21.15 Gavirate-Appiano 59 - 73 (18-18, 36-30, 42-52), Cadorago-Cislago 71 - 76 (25-15, 34-34, 48-53), Rovello Porro-Lonate 71 - 54 (17-14, 36-28, 49-43); domenica 15 Masters Carate-Cassano Magnago.

La classifica del girone C di play-in

Appiano Gentile 48; Masters Carate 40; Cassano Magnago 36; Rovello Porro 34; Lonate 30; Olimpia Cadorago, Cislago 28; Gavirate 26.