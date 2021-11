Basket serie D, Appiano Gentile vince lo scontro al vertice con Carate e resta in vetta da sola

pallacanestro Minors Risultati

Si è aperto ieri sera il ritorno nel girone C2 del campionato lombardo.

Si è aperto ieri sera il girone di ritorno del campionato lombardo di basket serie D. Nel girone C2 il match clou si giocava ad Appiano Gentile tra le due capoliste e il successo ha premiato i locali di coach Matteo Bonassi che hanno piegato anche la Masters Carate per 65-60 dopo una gara sempre avanti. Colpo grosso per il Figino di coach Alessandro Carletti che ha stoppato in casa il Rovello Porro mentre sul fondo punti pesanti anche quelli conquistati dal Lomazzo di coach Paolo Zandalini che ha regolato il Tavernerio lasciandolo solo all'ultimo posto del girone. Domenica si chiude il cartellone con il derby Cadorago-Cabiate.

Il programma dell'8° turno primo di ritorno del girone C2

Venerdì 19 novembre Indipendente Appiano Gentile- Masters Carate 65 - 60 (21-10, 41-22, 45-28),

ABC Pallacanestro Lomazzo - Basket Tavernerio 54-50 (19-11, 33-25, 42-36), Pall. Figino - Basket Rovello 59-51 (17-14, 29-30, 42-42); domenica 21 ore 18 Cadorago-Cabiate.

Classifica del girone C2

Indipendente Appiano Gentile 14; Masters Carate 12; Rovello Porro, Olimpia Cadorago 10; Pall. Cabiate 6; Figino, ABC Lomazzo 4; Tavernerio 2.