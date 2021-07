Basket serie D Appiano sabato sfiderà Abbiategrasso in semifinale sul neutro di Gussago

Basket serie D definiti i tabelloni delle final four playoff del campionato lombardo.

Basket serie D la vincente poi domenica 11 affronterà la vincente d Cus Politecnico-Verdello per la promozione in serie C

Definiti i calendari delle final four playoff del campionato lombardo di basket serie D con tanto di date, sedi e orari. Weekend decisivo anche per una nostra portacolori, l'unica rimasta, l'Indipendente Appiano Gentile che dopo aver battuto in rimonta la Pol Garegnano è approdata alle final four del tabellone rosso che si giocherà sabato 10 e domenica 11 sul campo neutro di Gussago in provincia di Brescia . In semifinale la squadra appianese di coach Marco Rota se la vedrà con Abbiategrasso sabato 10 luglio mentre nell'altra semifinale Cus Politecnico sfiderà il Verdello. Le due vincenti si giocheranno il passaggio in serie C Silver domenica 11 luglio. Cresce l'attesa in casa Indipendente come ammette coach Marco Rota.

"Dopo la vittoria molto sofferta, come prevedevo, ottenuta contro Garegnano, ci attende in semifinale un'altra partita vera e molto insidiosa contro Abbiategrasso che è costituita quasi completamente under con tanto talento ed esperienza in C Gold a Mortara affiancati da senior di livello. Squadra super dinamica, super di corsa e con tanto atletismo. Non sarà per nulla semplice e se vogliamo guadagnarci la finale dovremo sudarcela e sfruttare la nostra esperienza nonostante ancora tanti acciacchi fisici. Detto ciò siamo arrivati qui dopo due anni che lavoriamo per questo e abbiamo tanta voglia di vincere e arrivare in finale. Siamo qua per questo".

Playoff tabellone rosso semifinale

(1C) US Dil. Indipendente Appiano Gentile- (2G) S. Giov. Bosco Abbiategrasso sabato 10 luglio

(1F) Cus Politecnico - (2A) ASD Baket Verdello sabato 10 luglio

Playoff tabellone rosso Quarti di finale

Appiano Gentile (1C)-Pol. Garegnano (3 H) 68-64 Appiano supera il turno

Abbiategrasso (2G)-Gavirate(2D) 86-65 Abbiategrasso supera il turno

Verdello (2A)- Cavenago (3B) 70-67 Verdello supera il turno

Cus Politecnico (1F)- FL Monza (3E) 80-56 Cus supera il turno.