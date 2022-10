Basket Serie D: tutto pronto per il 5° turno d'andata del girone Rosso lombardo.

Basket Serie D: apripista il Rovello Porro che prova a rialzarsi nel big match contro Nibionno

Si prepara a tornare in campo il campionato di basket serie D che nel weekend di Halloween presenta il 5° turno d'andata per cuori forti. Nel girone Rosso regna l'equilibrio con ben sette squadre in testa a quota 6 punti e tra queste il Rovello Porro di coach Luca Rossini che apre la tornata venerdì sera ospite del Nibionno nel big match di serata. Uno scontro diretto delicato per i rovellesi reduci dal primo stop stagionale.

Posticipi domenicali invece per le altre tre squadre nostrane: la capolista Cabiate sulla scia di tre successi di fila cerca il poker sul difficile campo del Sondrio. Trasferta a Lissone anche per il Doppio Malto Cadorago ancora alla ricerca del primo referto rosa stagionale. Chi invece sì è sbloccato nell'ultimo turno e va a caccia del bis vincente è il Cucciago di coach Milo che sempre domenica alle ore 18.30 ospiterà il quotato Seregno.

Il programma del 5° turno d'andata girone Rosso

Venerdì 28 ottobre ore 21.30 Nibionno-Rovello Porro, Masters Carate-Civatese, Rovagnate-Pescate, Mia Lentate-Biassono; domenica 30 ore 17,30 Sondrio-Cabiate. ore 18 Lissone-Cadorago, 18.30 Cucciago Seregno.

Classifica del girone Rosso

Rovello Porro, Nibionno, Cabiate, Biassono, Sondrio, Civatese, Seregno 6; Pescate, Sondrio, Mia Lentate 4; Lissone, Seregno, Masters Carate, Cucciago Bulls 2; Cadorago, Rovagnate 0.