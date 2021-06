Basket serie D Atena Rovello inarrestabile passa anche a Cadorago

Basket serie D i risultati dell'8° turno stagionale del campionato lombardo.

Basket serie D la capolista di coach Matteo Bonassi corsara sul campo dell'Olimpia per 61-72

L'atteso derby lariano dell'8° turno del campionato di basket serie D lombardo ha confermato la leadership dell'Atena Rovello Porro che domenica è passata anche sul campo dell'Olimpia Cadorago per 61-72 (parziali 11-24, 31-45, 47-59). Nuova prova di forza del team di coach Matteo Bonassi che è partito subito forte chiudendo avanti la prima farzione sull'11-24 per poi gestire il vantaggio e tenere a bada i tentativi di rimonta dei locali di coach Angelo Serafini. Ha riposato nel weekend invece l'Indipendente Appiano. Venerdì 18 giugno si tornerà in campo con un altro interessante derby Appiano Gentile-Rovello Porro e Malnate-Cadorago.

Ecco il programma del 8° turno, terzo di ritorno del girone C (riposa Appiano)

Venerdì 11 giugno ore 21.30 Tradate-Malnate 67-54, domenica 13 Cadorago-Rovello 61-72.

La classifica aggiornata del girone C

Atena Rovello Porro 12; Tradate 8; Indipendente Appiano Gentile 6; Malnate 4; Olimpia Cadorago 2.

Ecco il programma del 9° turno, penultimo di ritorno del girone C (riposa Tradate)

Venerdì 18 giugno ore 21.30 Appiano Gentile-Rovello Porro, Malnate-Cadorago.