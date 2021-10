Basket serie D buona la prima ieri dell'Indendente Appiano corsara a Carate Brianza

Basket serie D si è completato il 1° turno del girone C2 del campionato lombardo.

Basket serie D il team di coach Matteo Bonassi ha vinto in rimonta una gara molto difficile sul campo della Masters per 51-60

Si è completata con i posticipi di ieri domenica 3 ottobre il 1° turno d'andata del campionato lombardo di basket serie D. Nel girone C2 dopo le vittorie di venerdi messe a segno da Tavernerio, Rovello Porro e Cadorago, ieri buona la prima anche per l'Indipendente Appiano che è andata a vincere in trasfeta il big match contro la Masters Carate. Una vittoria sofferta per il team di coach Matteo Bonassi che dopo una buona partenza ha dovuto subire la rimonta e il sorpasso dei locali avanti 43-41 al 30'. Nell'ultima frazione però gli appianesi hanno yrovato il break decisivo nei minuti finali che ha regalato loro la prima vittoria stagionale.

Il tabellino di Masters Carate - US Dil. Indipendente 51 - 60

Parziali 12-16, 27-24, 43-41

Indipendente Appiano: Bottinelli 11, Gorla 11, Leva 11, Tomaselli 10, Borsani 8, Castelli 7, Ferloni 2, Bottani, Clerici, Di Cursi, Terraneo. All. Bonassi.

I risultati del 1° turno del girone C2

Venerdì 1 ottobre Cabiate-Cadorago 58-74, Rovello-Figino 60-52, Tavernerio-Lomazzo 65-61, domenica 3 ore 18 Masters Carate-Appiano Gentile 51-60

Classifica del girone C2

Indipendente Appiano Gentile, Tavernerio, Rovello Porro, Olimpia Cadorago 2; Masters Carate, Figino, Lomazzo, Lomazzo 0.

Il programma del 2° turno del girone C2

Venerdì 8 ottobre ore 21.15 Figino-Cabiate, ore 21.30 Lomazzo-Rovello; domenica 3 ore 18 Cadorago-Carate, Appiano-Tavernerio.