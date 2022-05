Basket serie D, Cabiate batte anche Legnano e si avvicina sempre di più alla salvezza

Pallacanestro minors risultati

Si è aperto ieri sera il 3° turno della fase playout del campionato di basket serie D. Nel girone C successo casalingo fondamentale per il Cabiate di coach Orsi che si avvicina alla salvezza vincendo lo scontro diretto con Legnano. Ennesima sconfitta invece per il fanalino di coda Tavernerio che alza bandiera bianca anche sul campo del Gavirate. Il turno si chiuderà con il posticipo di lunedì 16 quando a Lomazzo andrà in scena un derby da brividi sul fondo tra i locali dell'ABC e il Figino reduce dalla ritrovata vittoria nel turno precedente e che ancora spera nella salvezza.

Pallacanestro Cabiate - Aba Legnano 58 - 53

Parziali 16-15, 34-22, 47-34

Cabiate: Orsi Mattia 12, Nobili Andrea 11, Marchetti Federico 9, Mazzola Jonathan 9, Castiglioni Filippo 6, Bloise Mattia 5, Tagliabue Samuele 4, Minotti Filippo 2, Figini Riccardo, Pasini M., Pozzi A. ne, Aloni D. ne, All. Orsi Paolo

Sportlandia Tradate ASD - ASD Basket Tavernerio 85 - 61

Parziali 26-9, 36-38, 52-50

Tavernerio: Romanò Alessandro 24, Bassi Angelo 19, Borella Davide 8, Bianco Lorenzo 4, Farina Matteo 4, Giovanessi Andrea 2, Pedrazzani Edoardo, Quattara Eliman , Bucci Paolo. All. Di Landri Massimo, Di Lorenzo Mattia

Programma del 3° turno playout girone C

Venerdì 13 maggio ore 21.15 Cabiate-Legnano 58-53, Malnate-Draghy 71-63, Tradate-Tavernerio 85-61; lunedì 16 ore 21.30 Lomazzo-Figino.

La classifica del girone C

Tradate 24; Cabiate, Malnate 22; Legnano, Draghi 16; Figino 12; Lomazzo 8; Tavernerio 4.