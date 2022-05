Basket serie D Cabiate domina il derby con Tavernerio e festeggia la salvezza

Basket serie D si chiude oggi con il posticipo Malnate -Figino il 5° turno dei playout.

Basket serie D stop rovinoso a Tradate per il Lomazzo ormai a un passo dalla retrocessione

Si chiude oggi con il posticipo Malnate -Figino il 5° turno di playout del girone C lombardo. Un turno che si è aperto con la festa salvezza del Cabiate che si è garantito così la permanenza in categoria grazie al largo successo casalingo centrato contro il Tavernerio giù retrocesso. Ormai spacciato anche il Lomazzo dopo il ko subito a Tradate per 65-43. Stasera come detto ultime residue speranze per il Figino chiamato al colpo corsaro sul campo del Malnate.

I tabellini di

Sportlandia Tradate - ABC Lomazzo 65 - 43

Parziali 16-14, 40-18, 52-30

Tradate: Mauri Gabriele 15, Chiesa Elia 7, Mancuso Fabio 7, Garavaglia Stefano 6, Giovanelli Federico 6, Peruzzu Gabriele 6, Sandrinelli Luca 6, Didonè Davide 6, Turconi Matteo 3, Parise Marco 2, Castiglioni Giovanni 1, Castiglioni Tommaso. All. Frontini.

Lomazzo: Verga Gabriele 9, Chiurato Paolo 7, Galli Stefano 6, Meroni Giacomo 6, Derudi Kevin 5, Gorni Cristian 5, Bianchi Roberto 4, Ippindo Nicolò 1, Trebbi Alberto. All. Zandalini.

Pallacanestro Cabiate - Basket Tavernerio 70 - 47

Parziali 23-20, 44-37, 63-43

Cabiate: Bloise Mattia 17, Orsi Mattia 17, Nobili Andrea 12, Castiglioni Filippo 8, Mazzola Jonathan 6, Minotti Filippo 6, Scotti Andrea 2, Gazzola Alessandro 2, Marchetti Federico, Tagliabue Samuele, Pasini M., Pozzi A. All. Orsi Paolo.

Tavernerio: Bassi Angelo 19, Farina Matteo 10, Pedrazzani Edoardo 7, Bianco Lorenzo 3, Borella Davide 3, Quattara Eliman 3, Giovanessi Andrea 2, Beretta Andrea, Bucci Paolo, Longhi, All. Di Landri-Di Lorenzo.

Programma del 5° turno playout girone C

Venerdì 27 maggio ore 21.30 Cabiate-Tavernerio 70-47, Tradate-Lomazzo 65-43, Legnano-Draghi 71-78; lunedì 30 ore 21.30 Malnate-Figino.

La classifica del girone C

Tradate 28; Cabiate 24; Malnate 22; Draghi 20; Legnano 18; Figino, Lomazzo 12; Tavernerio 4.