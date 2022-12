Basket serie D è già vigilia del 10° turno d'andata nel girone Rosso lombardo

Basket Serie D: Cabiate e Cadorago giocano d'anticipo venerdì 2 dicembre

E' già vigilia per due squadre comasche che venerdì 2 dicembre apriranno il 10° turno d'andata del campionato di basket serie D giocando d'anticipo.

Fari puntati sulle "piovre" del Cabiate che renderanno visita alla Mia Lentate per provare a restare in scia delle prime in classifica. Sfida sul fondo invece per il Doppio Malto Cadorago che cercherà di strappare il primo successo stagionale ospitando la concorrente diretta Rovagnate. Sarà questo l'esordio casalingo per il neo Head Coach Andrea Accardi.

Posticipi domenicali invece per le altre due portacolori nostrane: la seconda forza del girone Rosso il Rovello Porro di coach Luca Rossini andrà a Lissone per confermare il suo buon momento mentre i Cucciago Bulls saliranno in Valtellina ospiti del quotato Sondrio.

Programma del 10° turno andata girone Rosso

Venerdì 2 dicembre ore 21.15 Mia Lentate-Cabiate, ore 21,30 Cadorago-Rovagnate, Pescate-Civatese; domenica 4 ore 17.30 Sondrio-Cucciago Bulls , ore 18 Lissone-Rovello Porro, Nibionno-Masters Carate , Biassono-Seregno.

Classifica del girone Rosso

Seregno 16; Rovello Porro 14; Biassono, Cabiate 12; Pescate, Sondrio, Masters Carate, Civatese 10; Nibionno, Cucciago Bulls 8; Mia Lentate, Lissone 6; Rovagnate 4; Doppio Malto Cadorago 0.