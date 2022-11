Basket serie D: è vigilia dl 6° turno d'andata nel girone Rosso lombardo.

Basket serie D: Cabiate e Rovello a caccia di conferme casalinghe per difendere il primato

E' già vigilia del 6° turno del campionato di basket serie D che nel girone Rosso celebra come squadra del momento la Pallacanestro Cabiate reduce da ben quattro successi consecutivi e ora meritamente inserita nel gruppetto delle prime della classe. La squadra diretta da coach Paolo Orsi venerdì 4 proverà a centrare il pokerissimo vincente potendo sfruttare il turno casalingo che la vedrà ospitare il Pescate.

Nel quartetto di testa c'è anche il Rovello Porro di coach Luca Rossini che si prepara a ricevere una grande classica come è quella contro un Masters Carate Brianza mai da sottovalutare. Turno casalingo ad alto quoziente di difficoltà invece per il Doppio Malto Cadorago un po' a sorpresa ancora sul fondo della classifica, ora da solo a quota 0. La squadra di coach Angelo Serafini in questo avvio di stagione è stata fortemente condizionata dalle assenze e mai al completo ha totalizzato cinque ko di fila. I bianconeri proveranno a fare l'impresa venerdì sera tra le mura amiche contro il quotato Biassono anch'esso capolista a quota 8 punti.

A chiudere il cartellone del weekend ci penseranno i Cucciago Bulls che domenica sera ospiteranno in posticipo casalingo il Lissone con l'obiettivo nn nascosto di centrare il suo secondo referto rosa stagionale.

Il programma del 6° turno d'andata girone Rosso

Venerdì 4 novembre ore 21.15 Cabiate-Pescate, ore 21.30 Rovello-Masters Carate, Cadorago-Biassono, Civatese-Seregno, Rovagnate-Nibionno, Mia Lentate-Sondrio; domenica 6 ore 18.30 Cucciago Bulls-Lissone.

Classifica del girone Rosso

Rovello Porro, Biassono, Cabiate, Seregno 8; Nibionno, Biassono, Sondrio, Civatese 6; Pescate, Sondrio, Mia Lentate, Masters Carate, Lissone4; Cucciago Bulls, Rovagnate 2; Cadorago 0.