Basket serie D Cabiate e Tavernerio dopo il derby stoppate in casa

Basket serie D coach Di Landri: “Situazione complicata, d’accordo su uno stop prolungato per la salute di tutti”

Ci si era lasciati nel campionato di basket serie D venerdì 21 febbraio con il derby lariano nel girone B vinto dal Tavernerio a Cabiate. Da allora però il campionato e le due squadre nostrane sono state stoppate in casa dall’emergenza coronavirus. «La situazione è davvero complicata e preoccupante, sono d’accordo per lo stop». Questo il pensiero di Max Di Landri, coach del Tavernerio che si è visto interrompere la striscia di tre vittorie di fila dallo stop forzato imposto dalla Fip per far fronte all’emergenza sanitaria. «Una scelta giusta e inevitabile per la salute e il bene di tutti. Dico di più: sarei anche favorevole a una sosta prolungata fino a quando la situazione si chiarisca e torni normale. Anche perché chi si prende la responsabilità di mandare a giocare le proprie squadre, non solo senior ma anche giovanili, in giro per la Lombardia?». A maggior ragione per Tavernerio e Cabiate che sono inserite nel girone bergamasco terra duramente colpita dal contagio del coronavirus. Come detto il campionato si era stoppato al 6° turno di ritorno e ha già visto rinviare le altre quattro giornate successive ma sicuramente saranno rinviate anche quelle in programma il 27 marzo e il 3 aprile come probabilmente l’ultima di regular season prevista per il 17 aprile. Detto questo si attendono nuove indicazioni dalla Fip che dovrebbe chiarire se il campionato potrà ripartire e se sì se con gli eventuali recuperi o con cambiamenti di formule perchè dopo Pasqua era previsto il via dei playoff e playout.

Ultimo turno giocato

6° turno di ritorno Cabiate-Tavernerio 55-66

Partite già rinviate

7° turno di ritorno Sondrio-Tavernerio, Excelsior Bergamo-Cabiate

8° turno di ritorno Cabiate-Pescate, Tavernerio-Nibionno

9° turno di ritorno Cabiate-Civatese, Sebino Basket-Tavernerio

10° turno di ritorno Caluschese-Cabiate, Tavernerio-Rovagnate

Partite da rinviare e a rischio rinvio

11° turno di ritorno 27 marzo Cabiate-Alto Sebino, Cavenago.Tavernerio

12° turno di ritorno 3 aprile Brembate-Cabiate, Alto Sebino-Tavernerio

13° turno di ritorno 17 aprile Cabiate-Nibionno, Tavernerio-Civatese

La classifica nel girone B al 6° turno di ritorno

Civatese*, Excelsior Bergamo 28; Caluschese 26; Sondrio* 24: Nibionno*, Brembate, Sebino Basket* 22; Rovagnate, Cavenago, Vercurago 18; Tavernerio 14; Pall. Cabiate 10; Pescate 8; Alto Sebino 4.

(* 1 gara in meno giocata)

