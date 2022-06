Basket serie D Cabiate saluta il suo pubblico con una bella vittoria contro Malnate

Basket serie D si è giocata un'altra partita del 6° turno playout nel girone C lombardo.

Basket serie D la squadra di coach Paolo Orsi ieri sera si imposta per 61-53, lunedì chiuderà il posticipo Tavernerio-Figino

La Pallacanestro Cabiate si è congedata in bellezza dal pubblico amico vincendo ieri sera l'ultima partita casalinga nel campionato di basket serie D lombardo. Dopo aver messo in cassaforte con anticipo la salvezza, ieri sera la squadra di coach Paolo Orsi ha salutato il suo pubblico vincendo la gara valida per il 6° turno della fase playout battendo a domicilio il Malnate e staccandolo così in classifica. Cabiate sale infatti a quota 26 punti avvalorando così la permanenza in serie D anche per la prossima stagione. Ricordiamo che il 6° turno del girone C si chiuderà ancora con un posticipo martedì 7 giugno che porterà in scena il derby tra deluse brianzole Tavernerio-Figino.

Il tabellino di Pallacanestro Cabiate - Malnate 61 - 53

Parziali 21-16, 34-30, 50-38

Cabiate: Mazzola14, Castiglioni 12, Minotti 11, Bloise 9, M. Orsi 8, Tagliabue 4, Gazzola 3, Marchetti, Scotti, Pasini, Pozzi, Aloni. All. P. Orsi.

Malnate: Lunardi 15, Brotto 12, Cellini 9, Battistini 9, Abbiati 2, Fabbrini 2, Milani 2, Veronesi 2, Catelli, Sassi, Talamona, E. Catelli, All. Bianchi.

Programma del 6° turno playout girone C

Mercoledì 1 ore 21.30 Lomazzo-Legnano 47-68; venerdì 3 ore 21.15 Cabiate-Malnate 61-53; domenica 5 Draghi-Tradate; martedì 7 ore 21.30 Tavernerio-Figino.

La classifica aggiornata del girone C

Tradate 28; Cabiate 26; Malnate 24; Draghi, Legnano 20; Figino, Lomazzo 12; Tavernerio 4.