Basket serie D: si è completato ieri il 5° turno d'andata del girone Rosso lombardo.

Basket serie D: Cabiate sbanca Sondrio e sale in vetta alla classifica

Si è completato ieri con tre posticipi domenicali il 5° turno d'andata del campionato di basket serie D lombardo. Nel girone Rosso spicca il colpo corsaro del Cabiate che sbancando Sondrio si è portato in vetta alla classifica. Niente da fare per Cucciago che ci ha provato ma si è arreso di misura in casa al quotato Seregno. Ancora a bocca asciutta il Doppio Malto Cadorago che ancora incompleto ha dovuto alzare bandiera bianca anche a Lissone.

I tabellini di Cucciago Bulls - Basket Seregno 70 - 74 Parziali 17-8, 29-25, 48-47

Cucciago: Radice Leonardo 16, Gualazzi Alessandro 14, Borghi Luca 13, Caviezel Fabio 6, Politi Filippo 6, Bernasconi Luca 5, Molteni Matteo 4, Sirtori Vittorio 4, Loi Tommaso 2, Girolimetto Gianluca , Gioia Pietro ne, Hamdar Adam ne, All. Milo.

Seregno: Caglio Federico 23, Pellizzoni Riccardo 20, Gianotti Davide 16, Montagna Roberto 7, Torchio Andrea 4, Arnaboldi Alberto 3, Provenzi Luca 1, Barni Luca, Foiano Simone, Proshynskyy Akadh ne, All. Perego.

Pall. Lissone - Doppio Malto Cadorago 61 - 54 Parziali 11-12, 29-24, 41-38

Lissone: Gallucci Manuele 15, Castelnuovo Christian 13, Viganò Stefano 9, Guarnaccia Edoardo 8, Dascola Loris 6, Boniolo Andrea 5, Ghiglia Francesco 3, Arosio Diego 2, Faccioli Federico, Galliani Igor, Dascola Alessio, Lupi Timini Riccardo ne, All. Santolini.

Cadorago: Sampietro Fabio 14, Bigoni Pietro 9, Santimone Andrea 8, Castelli Matteo 6, Tripodi Matteo 6, Baparapè Malik 4, Bellone Dante 3, Casadio Filippo 3, Gavioli Alessio 1, Arnaboldi Marco, Colombo Thomas, Bernasconi Igor ne, All. Serafini.

Sportiva Basket Sondrio - Pall. Cabiate 51 - 59 Parziali 14-19, 31-36, 44-52

Sondrio: Orsi Giuseppe 13, De Buglio Francesco 10, Motalli Tommaso 10, Lo Verso Sebastiano 7, Parolo Roberto 7, Bertini Matteo 4, Monaco Stefano, Spinelli Gregorio, Bonfadini Filippo, Lavizzari Pietro. All. Busi.

Cabiate: Castiglioni Filippo 18, Orsi Mattia 11, Mazzola Jonathan 8, Bloise Mattia 6, Nobili Andrea 5, Marchetti Federico 4, Scotti Andrea 4, Tagliabue Samuele 3, Cibinetto Riccardo ne, Minotti Filippo ne, Recalcati Mirko ne, Rota Lorenzo ne, All. Orsi Paolo.

I risultati del 5° turno d'andata girone Rosso

Venerdì 28 ottobre ore 21.30 Nibionno-Rovello Porro 51-87, Masters Carate-Civatese 75-62, Rovagnate-Pescate 72-64, Mia Lentate-Biassono 77-81; domenica 30 ore 17,30 Sondrio-Cabiate 51-59, ore 18 Lissone-Cadorago 61-54, 18.30 Cucciago Seregno 70-74.

Classifica del girone Rosso

Rovello Porro, Biassono, Cabiate, Seregno 8; Nibionno, Biassono, Sondrio, Civatese 6; Pescate, Sondrio, Mia Lentate, Masters Carate, Lissone4; Cucciago Bulls, Rovagnate2; Cadorago 0.

Il programma del 6° turno d'andata girone Rosso

Venerdì 4 novembre ire 21.15 Cabiate-Pescate, ore 21.30 Rovello-Masters Carate, Cadorago-Biassono, Civatese-Seregno, Rovagnate-Nibionno, Mia Lentate-Sondrio; domenica 6 ore 18.30 Cucciago Bulls-Lissone.