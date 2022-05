Basket serie D Cabiate stasera all'assalto del Tavernerio per festeggiare la salvezza

Basket serie D si apre oggi il terzultimo turno dei playout lombardi.

Basket serie D trasferte delicate per il Lomazzo a Tradate e lunedì in posticipo per il Figino sul campo del Malnate

Rush finale nel tabellone dei playout del campionato di basket serie D lombardo. Si apre oggi infatti il 5° turno terzultimo di questa nuova fase che nel girone C vede coinvolte ben quattro squadre nostrane. A un passo dalla salvezza è il Cabiate che potrebbe festeggiare già stasera nel match casalingo contro il già retrocesso Tavernerio. Oggi sfida complicata per l'ABC Lomazzo di coach Paolo Zandalini che deve solo vincere sul campo del Tradate per tenere accesa un flebile speranza. Così come dovrà fare lunedì nel posticipo il Figino di coach Franco Cofrancesco ospite sul campo del Malnate.

Programma del 5° turno playout girone C

Venerdì 27 maggio ore 21.30 Cabiate-Tavernerio, Tradate-Lomazzo, Legnano-Draghi; lunedì 30 ore 21.30 Malnate-Figino.

La classifica del girone C

Tradate 26; Cabiate, Malnate 22; Legnano, Draghi 18; Figino, Lomazzo 12; Tavernerio 4.