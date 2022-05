Basket serie D Cabiate vede più vicina la salvezza e domani cercherà il bis a Lomazzo

Pallacanestro minors in campo

Basket serie D vigilia del 2° turno dei playout per 4 squadre lariane nel girone C

Basket serie D vigilia del 2° turno dei playout per 4 squadre lariane nel girone C

Basket serie D situazione molto più critica per Tavernerio, Figino e lo stesso ABC impegnate tutte in casa

Vigilia importante nel girone C del campionato di basket serie D che si prepara a giocare venerdì 6 maggio il 2° turno di questa terza fase che vede coinvolte ben quattro squadre lariane a caccia della salvezza. Missione però che si presenta molto difficile per il fanalino di coda Tavernerio ma anche per ABC Lomazzo e Figino. Quando mancano 12 punti a disposizione le tre squadre sono a caccia di una vera impresa perché avranno bisogno di inanellare tante vittorie per evitare la retrocessione diretta. Più tranquillo invece il Cabiate che a quota 18 dopo il successo contro Figino vede più vicina la permanenza in categoria. Domani da seguire proprio il derby Lomazzo-Cabiate e i turni casalinghi di Figino e Tavernerio rispettivamente contro Legnano e Draghi Gorla.

Programma del 1° turno playout girone C

Venerdì 6 maggio ore 21.15 Figino-Legnano, Tavernerio-Draghi, Lomazzo-Cabiate, Tradate-Malnate

La classifica del girone C

Malnate, Tradate 20; Cabiate 18; Legnano16; Draghi 14; Figino 10; Lomazzo 8; Tavernerio 4.