Basket serie D Cadorago, Rovello e Appiano Gentile inserite nel girone C

Basket serie D notizie importanti dal comitato Fip regionale che ha diramato i raggruppamenti.

Basket serie D le tre squadre lariane sfideranno nella prima fase Lissone, Cavenago e Monza

Qualcosa si muove per il basket serie D lombardo. Il comitato Fip regionale della Lombardia ha comunicato infatti alle squadre che avevano dato la loro disponibilità a partecipare al campionato 2020/21, la composizione dei gironi chiedendo conferma di iscrizione entro le ore 12 del 30 marzo. Una volta raccolti tutti i riscontri, l’eventuale inizio verrà comunicato solo in un secondo momento, in riferimento all’andamento della situazione pandemica. Comunque sono stati composti 8 gironi a fascia geografica. In base a questa suddivisione le uniche tre squadre lariane rimaste Indipendente Appiano Gentile, Olimpia Cadorago e Basket Rovello sono state inserite nel girone C a sei formazioni assieme a Monza, Lissone e Cavenago. Ora non resta ache aspettare di sapere entro il 30 marzo se tutte le squadre confermeranno la partecipazione e quindi la stesura dei calendari del campionato che dovrebbe iniziare verso l’11 aprile.

GIRONE A

VERDELLO, COLOGNO A/S., SEBINO, ISEO, PREVALLE, ALTO SEBINO

GIRONE B

TREVIGLIO, BREMBATE SOPRA, CALUSCHESE, LA TORRE, ROVAGNATE, NIBBIONO



GIRONE C

APPIANO, CADORAGO, ROVELLO, LISSONE, CAVENAGO, MONZA

GIRONE D

SEGRATE, CINISELLO, BOLLATE, BRUSUGLIO, MELZO

GIRONE E

RHO. SPIOX, VITTUONE, ABA LEGNANO, GAREGNANO

GIRONE F

LEONE XIII, AZZURRI NIGUARDESI, SOUL BASKET, TIGERS, CUS POLI

GIRONE G

CORSICO, ABBIATEGRASSO, TREZZANO, MILANO3, PARONA, LANDRIANO

GIRONE H

LONATE, CASSANO MAGNAGO, MALNATE, CAMPUS VARESE, TRADATE, GAVIRATE.