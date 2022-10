Basket serie D che bel derby: Rovello Porro doma i Bulls e resta in vetta

Basket serie D si è giocato ieri sera il posticipo del 2° turno del girone Rosso

Basket serie D ad Albese bella gara, equilibrata con gli ospiti che solo nel finale hanno regolato il un buon Cucciago

Non ha deluso le attese il posticipo del 2° turno d'andata del girone Rosso del campionato di Basket serie D che è andato in scena ieri sera ad Albate. Il derby tra Cucciago Bulls e Basket Rovello Porro infatti è stato davvero un bel match vibrante ed equilibrato che ha visto la squadra ospite diretta da coach Luca Rossini avanti dal primo quarto ma con i locali bravi a restare sempre in partita trascinati dal loro totem Max Politi. Alla fine però a spuntarla è stato il Rovello che così mantiene primato e imbattibilità. Ancora a bocca asciutta il Cucciago che però ha dimostrato di potersela giocare a viso aperto con tutti.

Il tabellino di Blackcourth Basket Cucciago Bulls - Basket Rovello 67 - 70

Parziali 24-29, 41-42, 54-59

Cucciago Bulls: Politi Filippo 24, Radice Leonardo 9, Sirtori Vittorio 9, Gualazzi Alessandro 8, Bernasconi Luca 4, Caviezel Fabio 4, Girolimetto Gianluca 4, Hamdar Adam 3, Borghi Luca 2, Gioia Pietro, Molteni Matteo, Zonta Elia ne. All. Milo.

Rovello Porro: Ronchetti Paolo 23, Aceti Oscar 13, Rampoldi Davide 11, Pozzi Alessandro 10, Olgiati Lorenzo 7, Galbusera Andrea 4, Donega Luca 2, Marelli Jacopo, Colombo Edoardo ne, Losa Riccardo ne, Sgobbi Simone ne, All. Rossini Luca.

Il programma del 2° turno d'andata girone Rosso

Venerdì 7 ottobre ore 21.30 Cadorago-Nibionno 61-68 (17-17, 25-39, 45-50), Lentate-Pescate 85-73, Civatese-Biassono 65-68; domenica 9 ore 18 Masters Carate-Cabiate 62-63, Sondrio-Lissone 64-57, Seregno-Rovagnate 71-63; lunedì 10 ore 20-30 Cucciago Bulls-Rovello Porro 67-70.

Classifica del girone Rosso

Rovello Porro, Biassono, Nibionno, Seregno 4; Rovello Porro, Lissone, Pescate, Civatese, Seregno, Mia Lentate, Cabiate, Sondrio 2; Cadorago, Cabiate, Cucciago, Masters Carate, Rovagnate 0.

Il programma del 2° turno d'andata girone Rosso

Venerdì 14 ottobre ore 21.15 Cabiate-Biassono, ore 21.30 Rovello-Seregno, Rovagnate-Masters Carate; domenica 16 ore 17.30 Sondrio-Cadorago, ore 18.30 Cucciago Bulls-Civatese, Nibionno-Mia Lentate, Lissone-Pescate.