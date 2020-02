Basket serie D che bella doppietta vincente per le squadre lariane

Basket serie D dopo il 17° turno del girone B.

Basket serie D vincono in casa sia Tavernerio che Cabiate

Doppio colpo vincente lariano nel 17° turno del girone B del campionato di Basket serie D. In casa infatti hanno vinto sia il Tavernerio che Cabiate rispettivamente a segno contro le quotate Brembate Sopra e Sebino Basket. Due autentici colpi che portano a quota 10 a braccetto le due squadre nostrane.

I tabellini di

Pallacanestro Cabiate – Sebino Basket 83 – 80

Parziali 22-27, 37-39, 63-55

Pallacanestro Cabiate : Bloise 14, Bianchi 8, Minotti 8, Galbiati ne, Silva 18, Cesana, Orsi 2, Barni, Tagliabue 8, Castiglioni 6, Nobili 10, Broggi 9. All. Orsi.

Sebino Basket : Perletti ne, Bellini 17, Giorgini D. 10, Gagni, Scarfone, De Giuseppe 15, Radici, Gavazzeni 10, Signorelli P. 2, Giorgini D. 24, Roncalli 2. All. Giorgini

Basket Tavernerio – Basket Brembate Sopra 79 – 77 dts

Parziali 20-13, 34-32, 45-47, 66-66

Basket Tavernerio : Taormina 17, Moscatelli 19, Bianchi 6, Ouattara 11, Sormani 4, Farina 5, Pedrazzani 8, Monti 9, Bianco, Condrutz, Mecca. All. Di Landri

Basket Brembate Sopra : Alessio 3, Capelli 29, Gambirasio A. 2, Gambirasio C., Gualandris 4, Lanzetta 8, Magni 2, Marchetti 6, Mazzoleni 10, Perego, Roncoroni L. 8, Zanchi 5. All. Bissola

Il cartellone completo del 17° turno, quarto di ritorno girone B

Venerdì 7 febbraio Cabiate-Sebino Basket 83-80, Pescate-Caluschese 58-67, Tavernerio-Brembate Sopra 79-77, Alto Sebino-Rovagnate 77-72; domenica 9 Civatese-Cavenago 57-34, Nibionno-Excelsior Bergamo 55-66, Sondrio-Vercurago 67-55.

La classifica nel girone B

Civatese, Caluschese 26; Excelsior Bergamo 24; Nibionno, Sondrio 22; Brembate, Sebino Basket 20; Rovagnate, Cavenago 16; Vercurago 14; Tavernerio, Pall. Cabiate 10; Pescate 8; Alto Sebino 2.

Il cartellone completo del 18° turno, quinto di ritorno girone B

Venerdì 14 febbraio Brembate-Nibionno, Alto Sebino-Civatese, Tavernerio-Pescate (ore 21.30 andata 89-80),; domenica 16 Caluschese-Vercurago, Sebino Basket-Rovagnate, Bergamo-Cavenago, Sondrio-Cabiate (ore 17.30, andata 69-54).

