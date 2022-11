Basket serie D che "black friday" per tre squadre lariane tutte ko

Basket serie D si è aperto il 6° turno d'andata del girone Rosso Lombardo.

Basket serie D stop casalinghi all'overtime per Cabiate e Rovello, cade ancora Cadorago, domenica in campo Cucciago

E' stato davvero un "black friday" per tre squadre lariane tutte ko nel 6° turno d'andata del campionato di basket serie D. Cade in casa dopo due overtime il Rovello Porro per mano del Carate Brianza. Stop dopo un supplementare invece per il Cabiate contro Pescate mentre ancora una sconfitta per il Doppio Malto Cadorago travolto dal Biassono. Domenica in posticipo chiuderà il turno Cucciago che ospiterà il Lissone.

I tabellini di

Pall. Cabiate - Basket Pescate 69 - 74 Parziali 24-23, 40-27, 55-48, 64-64, d1ts

Cabiate: Orsi Mattia 18, Marchetti Federico 11, Minotti Filippo 9, Cibinetto Riccardo 7, Nobili Andrea 6, Tagliabue Samuele 6, Castiglioni Filippo 4, Bloise Mattia 3, Mazzola Jonathan 3, Recalcati Mirko 2, Rota Lorenzo ne, Scotti Andrea ne, All. Orsi Paolo

Pescate: Cala Mathias 20, Butti Marcello 14, Motta Riccardo 12, Cazzaniga Matteo 7, Garota Giacomo 7, Albenga Alessandro 6, Colombo Lorenzo 4, Nasatti Andrea 4, Bianchi Simone, Crevenna Francesco, Invernizzi Federico, All. Figini.

Doppio Malto Cadorago - Basket Biassono 60 - 91 Parziali 12-19, 19-45, 37-70

Cadorago: Bejtulla Maliqi 15, Tripodi Matteo 13, Bigoni Pietro 11, Casadio Filippo 7, Baparapè Malik 6, Castelli Matteo 3, Lanzi 3, Bernasconi Igor 2, Arnaboldi Marco, Gavioli Alessio, Santimone Andrea, All. Serafini.

Biassono: Ruzzon Marco 23, Sala Alberto 13, Fossati Fabrizio 11, Molteni Giacomo 10, Didoni Federico 9, Beretta Davide 7, Farina Lorenzo 7, Magni Andrea 4, Porcello Cristian 4, Ruzzon Francesco 3, Andreoni Luca, Viscardi. All. Riboldi-

Basket Rovello - Masters Carate 94 - 98 Parziali 25-11, 47-30, 60-62, 79-79, 87-87, D2ts

Rovello:Ronchetti Paolo 20, Pessina Daniele 14, Aceti Oscar 13, Pozzi Alessandro 13, Galbusera Andrea 10, Olgiati Lorenzo 7, Rampoldi Davide 7, Losa Riccardo 6, Donega Luca 4, Cattaneo Federico, Colombo Edoardo ne, Marelli Jacopo ne, All. Rossini.

Carate: Passero Davide 27, Galbiati Paolo 19, Caglio Luca 11, Giuffrè Riccardo 11, Fumagalli Riccardo 8, Oliva Gabriele 6, Mauri Simone 6, Redaelli Raffaele 3, Villa Filippo 3, Molteni Simone 2, Gromero Riccardo 2, Villa Tommaso. All. Oldani.

Il programma del 6° turno d'andata girone Rosso

Venerdì 4 novembre ore 21.15 Cabiate-Pescate 69-74, Rovello-Masters Carate 94-98 d2ts, Cadorago-Biassono 60-91, Civatese-Seregno 72-74, Rovagnate-Nibionno 59-62, Mia Lentate-Sondrio 91-83 d2ts; domenica 6 ore 18.30 Cucciago Bulls-Lissone.

Classifica del girone Rosso

Biassono, Seregno 10; Rovello Porro, Cabiate, Nibionno 8; Sondrio, Civatese, Pescate, Mia Lentate, Masters Carate 6; Sondrio, Lissone4; Cucciago Bulls, Rovagnate 2; Cadorago 0.