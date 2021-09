Basket serie D, coach Carletti al timone del Figino: "C'è grande entusiasmo, sensazioni molto buone"

Basket serie D: da mercoledì scorso è iniziata la stagione del club brianzolo con il nuovo tecnico.

Basket serie D: roster gialloverde non ancora completo ma già fissate tre amichevoli pre campionato

Mercoledì scorso ha preso il via ufficialmente la nuova stagione sportiva della prima squadra della Pallacanestro Figino iscritta la campionato di basket serie D lombardo. Il timone quest'anno del team gialloverde sarà governato da Alessandro Carletti, coach di Olgiate già molto apprezzato in varie piazze comasche e anche fuori provincia, che è già carico per questa nuova avventura.

"Siamo partiti questa settimana anche se l'organico non è ancora al completo -spiega - ma le sensazioni sono molto buone vedo grande entusiasmo. Stiamo aspettando alcune conferme per definire la rosa della prima squadra che comunque sarà completata da alcuni under del nostro settore giovanile. Abbiamo già stabilito di fare alcune amichevoli: la prima il 17 settembre contro Appiano Gentile poi con Melzo e Cernusco. Stiamo organizzando tutte le date. Comunque ripeto le mie impressioni sono buone anche perchè torno ad allenare il senior dopo cinque anni con questo progetto a medio-lungo termine. Vedo molto entusiasmo con una squadra mediamente giovane e anche in tutto l'ambiente" .

La squadra gialloverde ora proseguirà nella preparazione in vista del debutto in campionato (Figino è inserito nel girone C2 della serie D lombarda) previsto in trasferta per venerdì 1 ottobre sul campo del Rovello Porro mentre l'esordio in casa sarà venerdì 8 contro il Cabiate. Figino parteciperà anche alla Coppa Lombardia: nel 1° turno sfiderà in casa l’ Ussa Nova: nel 2° turno la vincente affronterà Garbagnate.