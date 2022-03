Basket serie D: colpacci esterni per Figino e Lomazzo che si rilanciano

Pallacanestro minors risultati

Basket serie D: vittorie corsare anche per la capolista Appiano e per il Rovello, rinviata la gara del Cabiate

Si è aperto ieri sera il 4° turno della seconda fase nel girone C del campionato di basket serie D lombardo e si è aperto nel segno delle squadre lariane. Ben quattro infatti i successi ottenuti ieri dalle nostre rappresentanti a cominciare dal colpo esterno della capolista Appiano Gentile passata anche a Tradate in progressione. Successo corsaro anche per il Rovello Porro che vince a Legnano e sale a quota 26 punti. Ma i veri due colpi grossi della serata li hanno messi a segno Figino e Lomazzo che hanno conquistato punti pesanti in chiave salvezza rispettivamente sui campi di Lonate e Cislago. Altra sconfitta con onore per il Tavernerio che lotta alla pari a lungo sul campo di Gavirate per poi cedere nel finale. Rinviata invece Marnatese-Cabiate. Lunedì si chiude il cartellone con il posticipo Draghi Gorla -Cadorago.

Il programma del 4° turno della seconda fase

Venerdì 18/3 Cassano Magnago-Cabiate rinviata, Cislago-Lomazzo 69-75 (Parziali 23-17, 42-34, 51-57), Gavirate-Tavernerio 53-37 (Parziali 13-14, 26-24, 38-28), Tradate-Appiano Gentile 67-84 (Parziali 17-20, 36-43, 49-66), Lonate-Figino 57-64 (Parziali 12-16, 29-34, 47-53), Malnate-Masters Carate 77-90 (Parziali 23-18, 35-39, 59-66), Legnano-Rovello Porro 59-71 (Parziali 15-16, 32-41, 49-58); lunedì 21 ore 21.1 5 Draghi Gorla-Olimpia Cadorago.

La nuova classifica della seconda fase

Indipendente Appiano Gentile 34; Cassano Magnago, Masters Carate 28; Rovello Porro 26; Lonate , Cislago 22; Cadorago, Gavirate 20; Tradate 16; Cabiate, Legnano, Malnate 14; Figino 10; Draghi Gorla, Lomazzo 8; Tavernerio 2.