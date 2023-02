Basket serie D: nel weekend si è giocato il 3° turno di ritorno nel girone Rosso lombardo.

Basket serie D: colpo domenicale del Rovello Porro che ha sbancato Seregno e va in fuga

Il Rovello Porro prova la fuga nel campionato di basket serie D. La squadra di coach Luca Rossini nel posticipo domenicale del 3° turno di ritorno è andata a vincere il big match del girone Rosso a Seregno aumentando a 4 punti il vantaggio sulle seconde. Weekend amaro invece per le altre tre squadre lariane tutte sconfitte: Cabiate e Cucciago in trasferta mentre a domicilio il Cadorago ha sfiorato l'impresa contro Sondrio perdendo in volata.

I tabellini di

Basket Seregno - Basket Rovello 60 - 71 Parziali 16-26, 35-38, 47-58 Rovello Porro: Pessina Daniele 15, Pozzi Alessandro 13, Aceti Oscar 11, Donega Luca 10, Ronchetti Paolo 8, Olgiati Lorenzo 6, Rampoldi Davide 6, Galbusera Andrea 2, Losa Riccardo, Cattaneo Federico ne, Colombo Edoardo ne, Marelli Jacopo ne, All. Rossini.

Civatese - Cucciago Bulls 71 - 69 Parziali 12-19, 28-29, 45-52

Cucciago: Politi Filippo 20, Radice Leonardo 18, Angiolini Alberto 10, Gualazzi Alessandro 7, Gioia Pietro 6, Borghi Luca 2, Caviezel Fabio 2, Girolimetto Gianluca 2, Hamdar Adam 2, Loi Tommaso, Molteni Andrea, Molteni Matteo. All. Milo.

Basket Biassono - Pall. Cabiate 71 - 46 Parziali 13-18, 32-24, 52-37

Cabiate: Marchetti Federico 11, Granato Vincenzo 9, Nobili Andrea 8, Bloise Mattia 5, Castiglioni Filippo 4, Mazzola Jonathan 3, Minotti Filippo 2, Orsi Mattia 2, Tagliabue Samuele 2, Cibinetto Riccardo, Rota Lorenzo, Scotti Andrea ne, All. Orsi.

Doppio Malto Cadorago - Sondrio 50 - 56 Parziali 10-15, 22-21, 41-40

Cadorago: Prato Jacopo 15, Gavioli Alessio 12, Bejtulla Maliqi 8, Baparapè Malik 6, Colombo Thomas 4, Santimone Andrea 3, Bernasconi Igor 2, Arrighi,Mancini , Cappelletti. All. Accardi.

Sondrio: Benvenuti Mattia 22, De Buglio Francesco 9, Bertini Matteo 7, Parolo Roberto 6, Spinelli Gregorio 5, Mercedes Carlos Gabriel 4, Lo Verso Sebastiano 2, Bonfadini Filippo 1, Monaco Stefano, Orsi Giuseppe, Lavizzari Pietro. All. Busi.

Il cartellone del 16° turno, terzo di ritorno girone Rosso

Venerdì 3 febbraio ore 21.30 Carate.Rovagnate 67-54, Civatese-Cucciago 71-69, Biassono-Cabiate 71-46, Cadorago-Sondrio 50-56, Pescate-Lissone 66-75, Mia Groane-Nibionno 73-67; domenica 5 febbraio ore 18.45 Seregno-Rovello Porro 60-71.

Classifica aggiornata del girone Rosso

Rovello Porro 28; Biassono 24; Seregno 22; Sondrio 20; Cucciago Bulls, Cabiate, Pescate, Civatese, Groane Lentate, Masters Carate 16; Nibionno 14; Lissone 12; Rovagnate 5; Doppio Malto Cadorago 0.

Il cartellone del 17° turno, quarto di ritorno girone Rosso

Venerdì 10 febbraio ore 21.15 Rovello-Biassono, Mia Lentate-Cadorago, Rovagnate-Cabiate; domenica 12 ore 18.30 Cucciago-Carate, Lissone-Seregno, Sondrio-Pescate, Nibionno-Civatese.