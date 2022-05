Basket serie D colpo grosso del Cabiate a Lomazzo e successo prezioso del Figino all'overtime

Pallacanestro minors risultati

Basket serie D si è giocato il 2° turno dei playout nel girone C lombardo.

Si è giocato il 2° turno della fase playout del campionato lombardo di basket serie D. Nel girone C successo esterno pesante per il Cabiate che sbanca Lomazzo e si avvicina alla salvezza. Successo prezioso anche per il Figino che in casa vince dopo un overtime contro Legnano e torna a sperare. Sfiora il colpo anche il Tavernerio che si è dovuto arrendere di misura e in volata ai Draghi G9rla.

ABC Pallacanestro Lomazzo - Pallacanestro Cabiate 46 - 58

Parziali 8-18, 23-36, 33-51

Lomazzo: Marelli Alberto 10, Meroni Giacomo 10, Chiurato Paolo 5, Franchi Alessandro 4, Galli Stefano 4, Verga Gabriele 4, Gorni Cristian 3, Galletti Mattia 2, Ippindo Nicolò 2, Meroni Lorenzo 2, All. Zandalini.

Cabiate: Mazzola Jonathan 15, Orsi Mattia 15, Bloise Mattia 13, Marchetti Federico 8, Nobili Andrea 8, Castiglioni Filippo 4, Tagliabue Samuele 2, Gazzola Alessandro 2, Minotti Filippo 1, Figini Riccardo, Scotti Andrea, Pasini M. All. Orsi Paolo

Basket Tavernerio - Draghi Gorlazy 72 - 73

Parziali 9-16, 30-40, 50-58

Tavernerio: Bassi Angelo 29, Romanò Alessandro 17, Pedrazzani Edoardo 16, Quattara Eliman 6, Condrutz Filippo 2, Akosah Christian 2, Bianco Lorenzo, Borella Davide, Farina Matteo, Beretta Andrea, Bucci Simone ne, All. Di Landri-Di Lorenzo

Draghi: Borsani Matteo 13, Marusic Stefano 13, Cadario Davide 13, Martinoli Lorenzo 11, Franchi Paolo 6, Frizzi Federico 5, Ferro Francesco 4, D'Amico Riccardo G. 4, Aldizio Alessandro 2, Lavelli Tommaso 2, Vivarelli Edoardo. All. Legramandi.

Pall. Figino - Aba Legnano 63 - 58 dts

Parziali 11-18, 32-34, 40-44, 55-55

Figino: Mazzoni Michael 15, Pagani Davide 12, Cappelletti Simone 10, Bergna Tommaso 9, Colombo Giacomo 7, Pancino Riccardo 5, Mazzucchi Samuele 3, Minotti Daniele 2, Bragotto Matteo, Bernasconi Tommaso, Mascheroni Carlo, Radice. All. Cofrancesco.

Legnano: Guidi Andrea 19, Saponara Gianluca 15, Azimonti Fabio 10, Porrati Valerio 9, Ottoboni Lorenzo 3, Ukmar Federico 2, Amorelli Francesco, Armiraglio Riccardo, Raimondi Alessandro, Zambello Riccardo, Ponzelletti Tommaso. All. Tamborini.

Programma del 2° turno playout girone C

Venerdì 6 maggio ore 21.15 Figino-Legnano 63-58, Tavernerio-Draghi 72-73, Lomazzo-Cabiate 46-58, Tradate-Malnate 76-57

La classifica del girone C

Tradate 22; Malnate, Cabiate 20; Legnano, Draghi 16; Figino 12; Lomazzo 8; Tavernerio 4.

Programma del 3° turno playout girone C

Venerdì 13 maggio ore 21.15 Cabiate-Legnano, Malnate-Draghy, Tradate-Tavernerio; lunedì 16 ore 21.30 Lomazzo-Figino.