Basket serie D: si è chiuso l'11° turno d'andata del girone Rosso lombardo.

Basket serie D: colpo grosso del Cabiate a Seregno e Rovello Porro ringrazia

Si è chiuso ieri l'11° turno, terzultimo d'andata del campionato di basket serie D con una coda importante per i colori nostrani nel girone Rosso. Copertina infatti meritata per il Cabiate di coach Paolo Orsi che ha sbancato a fil di sirena il campo della capolista Seregno ora raggiunta in vetta dal Rovello Porro che ringrazia. L'atteso derby di Cucciago invece ha avuto un epilogo casalingo visto che i Bulls locali hanno dominato fin dall'inizio per poi regolare Cadorago con il punteggio di 80-62. Il Doppio Malto con un record di 0-11 è sempre più ultimo da solo nel girone. Da venerdì 16 dicembre si giocherà il penultimo turno d'andata, ultimo del 2022.

I tabellini di

Blackcourth Basket Cucciago - Doppio Malto Cadorago 80 - 62

Parziali 22-8, 35-27, 57-40

Cucciago: Gualazzi Alessandro 16, Borghi Luca 14, Caviezel Fabio 12, Politi Filippo 12, Molteni Matteo 6, Zonta Elia 4, Bernasconi Luca 3, Gioia Pietro 3, Girolimetto Gianluca 3, Radice Leonardo 3, Hamdar Adam 2, Loi Tommaso 2, All. Milo Francesco.

Cadorago: Casadio Filippo 13, Baparapè Malik 9, Arnaboldi Marco 7, Sampietro Fabio 7, Bernasconi Igor 6, Bigoni Pietro 5, Castelli Matteo 5, Bejtulla Maliqi 4, Gavioli Alessio 4, Tripodi Matteo 2, Colombo Thomas. All. Accardi Andrea.

Basket Seregno - Pall. Cabiate 61 - 62

Parziali 20-10, 32-26, 46-45

Seregno: Pellizzoni Riccardo 14, Ventura Roberto 11, Caglio Federico 10, Barni Luca 9, Attolini Filippo 5, Schiatti Filippo 5, Sanfilippo Leonardo 3, Gianotti Davide 2, Torchio Andrea 2, Pennati Andrea. All. Perego Ivano.

Cabiate: Bloise Mattia 17, Marchetti Federico 14, Orsi Mattia 10, Nobili Andrea 8, Castiglioni Filippo 5, Cibinetto Riccardo 5, Tagliabue Samuele 2, Mazzola Jonathan 1, Recalcati Mirko, Scotti Andrea, Granato Vincenzo ne, Rota Lorenzo ne, All. Orsi Paolo.

Programma del 11° turno andata girone Rosso

Venerdì 9 dicembre ore 21.30 Rovello-Pescate 77-59, Civatese-Mia 74-81, Rovagnate-Sondrio 62-81; domenica 11 ore 18.30 Cucciago Bulls-Doppio Malto Cadorago 80-62, ore 18.45 Seregno-Cabiate 61-62, Biassono-Masters Carate 70-67, Lissone-Nibionno 76-78.

Classifica del girone Rosso

Seregno, Porro 18; Sondrio 14; Biassono, Cabiate, Civatese 12; Pescate, Masters Carate, Nibionno, Mia Lentate 10; Cucciago Bulls 8; Lissone, Rovagnate 6; Doppio Malto Cadorago 0.

Programma del 12° turno penultimo andata girone Rosso

Venerdì 16 dicembre ore 21.15 Mia Lentate-Cucciago, Pescate-Masters Carate, Biassono-Rovagnate, Civatese-Lissone, Cabiate-Rovello Porro, Cadorago-Novate; domenica 18 Sondrio-Nibionno.