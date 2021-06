Basket serie D, colpo grosso di Appiano Gentile che chiude al 2° posto

Basket serie D si è aperto ieri l'ultimo turno regolare del girone C lombardo.

Basket serie D ora Cadorago è padrona del suo destino e se domani batte Tradate entra nei playoff

Si è aperto ieri l'ultimo turno regolare del campionato di basket serie D e subito ha regalato una bella notizia per i colori lariani. L'Indipendente Appiano Gentile infatti andando a vincere sul campo del Malnate per 53-66 si è assicurata il primo posto in anticipo senza dover aspettare il risultato del match di domenica Cadorago-Tradate. Un successo non facile per la squadra di coach Marco Rota che però ha saputo partire bene, prendere in mano subito la gara e poi gestire i tentativi di rimonta dei locali portando a casa due punti preziosissimi. Di questo successo sorride anche Cadorago di coach Angelo Serafini che ora ha il destino nelle sue mani: vincendo domenica in casa contro Tradate alle ore 18 conquisterebbe infatti l'ultimo posto utile per i playoff. Ecco perchè la gara di domani a Cadorago è tutta da seguire e sarà molto combattuta. Ricordiamo invece che Rovello già sicura del primo posto del girone in questo weekend riposa.

Programma del 10° turno, ultimo di ritorno del girone C (riposa Rovello)

Venerdì 25 giugno ore 21.30 Malnate-Appiano Gentile 53 - 66 (11-23, 28-33, 43-52); domenica 27 ore 18 Cadorago-Tradate.

La classifica aggiornata del girone C

Atena Rovello Porro 12; Indipendente Appiano Gentile 10; Tradate 8; Malnate, Olimpia Cadorago 4.