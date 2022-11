Basket serie D copertina per il Rovello Porro che sbanca Lentate e torna in vetta

Basket serie D si è aperto l'8° turno d'andata nel girone rosso lombardo.

Basket serie D Cabiate stoppa ancora Cadorago che cambia guida tecnica: coach Serafini sostituito dal vice Accardi

Si è aperto ieri sera l'8° turno d'andata del campionato di basket serie D e si è aperto nel segno delle squadre lariane. Copertina nel girone Rosso per il Rovello Porro che sbancando Lentate in volata è tornato momentaneamente al primo posto. Sale anche il Cabiate che ha vinto il derby sul campo del Cadorago dove è avvenuto un cambio in panchina. Al posto di coach Angelo Serafini ora la squadra è stata affidata al vice Andrea Accardi già in Comense, Albatese, Basket Como e Riva San Vitale. Il turno sarà chiuso domenica dal Cucciago che in casa ospiterà in posticipo il fanalino di coda Rovagnate per cercare il tris vincente consecutivo.

Programma dell'8° turno andata girone Rosso

Venerdì 18 novembre ore 21,15 Mia Lentate-Rovello 55-59 ( 9-21, 24-26, 43-41), ore 21.30 Doppio Malto Cadorago-Cabiate 51 - 74 (15-17, 24-39, 44-59), Pescate-Biassono 75-72; domenica 20 ore 18,30 Cucciago Bulls-Rovagnate, Sondrio-Civatese, Nibionno-Seregno e Lissone-Carate.

Classifica del girone Rosso

Seregno, Rovello Porro 12; Biassono, Cabiate, Pescate 10; Nibionno, Civatese, Sondrio 8; Mia Lentate, Masters Carate, Cucciago Bulls, Lissone 6; Doppio Malto Cadorago 0; Rovagnate -1.