Basket serie D vigilia pirotecnica del girone di ritorno nel campionato Lombardo

Basket serie D: Cucciago Bulls che colpo, arriva l'esperto Alberto Angiolini

E' vigilia del 1° turno di ritorno nel campionato di basket serie D e il girone Rosso è scosso da una notizia di mercato davvero fragorosa. I Cucciago Bulls del presidente Fabio Borghi hanno messo a segno un colpo sensazionale per la categoria ingaggiando fino a fine stagione Alberto Angiolini play classe 1973 cresciuto nelle giovanili della Pallacanestro Cantù dove ha esordito in serie A e giocato anche in Coppa Korac per poi girare tutta Italia in varie categorie nazionali e regionali.

Un colpo di prestigio che abbina talento ed esperienza e che assicura ai Bulls un rinforzo fuori categoria per la serie D. L'esordio in maglia Bulls di Angiolini avverrà domenica 22 gennaio in casa contro Nibionno. Il cartellone del 1° turno di ritorno invece si aprirà venerdì 20 con la capolista Rovello Porro che ospiterà Rovagnate, il fanalino Cadorago di scena in casa per provare a staccare il primo referto rosa contro Pescat e il Cabiate ospite della Civatese.

Il cartellone del 14° turno, primo di ritorno girone Rosso

Venerdì 20 ore 21.30 Rovello-Rovagnate, Cadorago-Pescate, Civatese-Cabiate, Mia Lentate-Lissone; domenica 22 ore 18.30 Cucciago Bulls-Nibionno, Sondrio-Biassono, Masters Carate-Seregno.

Classifica girone Rosso alla vigilia del giro di boa

Rovello Porro, Seregno 22; Biassono 18; Sondrio 16; Cabiate, Cucciago Bulls 14; Civatese, Pescate, Nibionno, Groane Lentate, Masters Carate 12; Lissone 10; Rovagnate 3; Doppio Malto Cadorago 0.