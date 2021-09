Basket serie D da venerdì 1 ottobre scatta il girone C2 con le "sette sorelle" lariane

Prima palla a due per le squadre comasche

Basket serie D tutto pronto per il via del campionato lombardo 2021-22.

Basket serie D subito tre derby Cabiate-Cadorago, Tavernerio-Lomazzo, Rovello-Figino e domenica 3 il clou Carate-Appiano

Tutto pronto in Lombardia per dare il via al campionato di basket serie D 2021/22. E pronte sono anche le sette squadre lariane che parteciperanno inserite nel girone C2 completato dal Masters Carate. Ai nastri di partenza quindi scaldano i motori la Pallacanestro Figino del neo coach Alessandro Carletti, così come l’Atena Rovello Porro di coach Luca Rossini, l’Olimpia Cadorago di coach Angelo Serafini, il Basket Tavernerio di Max Di Landri, l’Abc Lomazzo di Paolo Zandalini, la Novacaritas Appiano Gentile di Matteo Bonassi, la Pallacanestro Cabiate di Paolo Orsi e il Masters Carate di Bruno Ferrario. Subito la giornata inaugurale si apre domani sera, venerdì 1 ottobre, con ben tre derby: apripista alle ore 21.15 Cabiate-Cadorago a cui seguiranno alle ore 21.30 Tavernerio-Lomazzo e Rovello-Figino. Chiuderà la prima giornata il posticipo di domenica 3 alle ore 18 Masters Carate-Novacaritas Appiano. Questo si annuncia come il primo vero big match del girone tra due delle squadre favorite per il vertice. Tra le squadre lariane infatti in pole position è data dagli addetti ai lavori l'Appiano Gentile ma occhio anche a Lomazzo e Rovello Porro. La regular season finirà il 14-16 gennaio 2022 per poi dare spazio alla seconda fase.

Il programma del 1° turno del girone C2

Venerdì 1 ottobre ore 21.15 Cabiate-Cadorago (arbitri Tanzi-Marenna), ore 21.30 Rovello-Figino (arbitri Boccaccio-Arosio) e Tavernerio-Lomazzo (arbitri Di Luzio-Saibeni), domenica 3 ore 18 Masters Carate-Appiano Gentile (arbitri Benzoni-Colombo).