Basket serie D domani in campo il Tavernerio in casa

Basket serie D verso il 18° turno nel girone B.

Basket serie D domenica 16 il Cabiate di scena a Sondrio

La festa di San Valentino apre il 18° turno stagionale del campionato di Basket serie D con il Tavernerio che domani sera torna tra le mura domestiche per provare a bissare il recente successo contro Brembate ospitando il Pescate penultimo in classifica. L’occasione per il team diretto da coach Max Di Landri per provare ad allontanarsi dalla zona calda. Obiettivo a cui punta anche il Cabiate che reduce dall’ultimo fragoroso successo interno, domenica 16 sarà protagonista del posticipo in Valtellina nella tana del temibilissimo Sondrio.

Il cartellone completo del 18° turno, quinto di ritorno girone B

Venerdì 14 febbraio Brembate-Nibionno, Alto Sebino-Civatese, Tavernerio-Pescate (ore 21.30 andata 89-80),; domenica 16 Caluschese-Vercurago, Sebino Basket-Rovagnate, Bergamo-Cavenago, Sondrio-Cabiate (ore 17.30, andata 69-54).

La classifica nel girone B

Civatese, Caluschese 26; Excelsior Bergamo 24; Nibionno, Sondrio 22; Brembate, Sebino Basket 20; Rovagnate, Cavenago 16; Vercurago 14; Tavernerio, Pall. Cabiate 10; Pescate 8; Alto Sebino 2.

