Basket serie D domani sera le 4 lariane tutte in trasferta

Basket serie D verso l 19° turno del girone D.

Basket serie D la capolista Appiano ospite del Clivio, Cadorago a Tradate, Lomazzo ad Albizzate, Figino a Gavirate

Il 19° turno stagionale del campionato di basket serie D vedrà domani sera tutte in trasferta le 4 damigelle nostrane del girone D. A cominciare dalla capolista Appiano Gentile che vuole proseguire la sua striscia vincente su parquet del Clivio. Trasferta importante per Cadorago oosite della pariclassifica Tradate mentre Lomazzo vuole avvalorare la sua corsa ai playoff sul campo della matricola Albizzate. Compito arduo per il fanalino di coda lLegnomarlket Figino che renderà visita al Gavirate.

Programma del 19° turno girone D

Venerdì 21 Gavirate-Figino (ore 21.30), Albizzate-Lomazzo (ore 21), Cassano-Legnano, Malnate-Lonate, Tradate-Cadorago (ore 21.15), Clivio-Appiano (21.15); domenica 23 Cislago-Campus Varese.

La classifica al giro di boa girone D

Novacaritas Appiano Gentile 32; Legnano 30; Lonate, Cassano Magnago, Gavirate, Malnate 22; ABC Lomazzo 18; Cislago, Clivio, Tradate, Albizzate, Olimpia Cadorago 14; Campus Varese 6; Pall. Figino 2.

