Basket serie D domani si parte con Appiano-Tradate e Malnate-Rovello

Basket serie D conto alla rovescia terminato: è vigilia di campionato per il torneo lombardo.

Basket serie D riposa invece il Cadorago che debutterà il 2 maggio nel derby con l’Indipendente

Il conto alla rovescia è finito e da venerdì 23 aprile scatta il campionato di basket serie D in Lombardia. Al via 40 squadre tra cui anche le tre uniche lariane rimaste Olimpia Cadorago, Indipendente Appiano Gentile e Rovello Porro che sono state inserite nel girone C con Sportlandia Tradate e Malnate Basketball. Le prime tre squadre classificate ai termine degli otto gironi accederanno ai playoff per tre promozioni in serie C Silver, le ultime due giocheranno i playuut.

Si parte come detto venerdì 23 aprile con due squadra nostrane subito in campo: turno casalingo per l’Appiano di coach Marco Rota che ospiterà ( sul neutro di Cadorago alle ore 21.30) il Tradate mentre il Rovello Porro di coach Matteo Bonassi renderà visita (ore 21.30) al Malnate, mentre l’Olimpia Cadorago di coach Angelo Serafini riposa per debuttare il 2 maggio in casa nel derby contro Appiano. La prima fase terminerà il 27 giugno.

Il Calendario definitivo del girone C

1° turno (riposa Cadorago)

Appiano-Tradate (andata venerdì 23/4, ritorno venerdì 28/5), Malnate-Rovello (andata venerdì 23/4, ritorno venerdì 28/5);

2° turno (riposa Malnate)

Cadorago-Appiano (domenica 2/5, ritorno venerdì 4/6),Tradate-Rovello (venerdì 30/4, ritorno venerdì 4/6);

3° turno (riposa Appiano)

Malnate-Tradate (venerdì 7/5, ritorno venerdì 11/6), Rovello-Cadorago (venerdì 7/5, ritorno domenica 13/6);

4° turno (riposa Tradate)

Cadorago-Malnate (andata domenica 16/5, ritorno venerdì 18/6), Rovello-Appiano (andata venerdì 14/5, ritorno venerdì 18/6);

5° turno (riposa Rovello Porro)

Tradate-Cadorago (andata venerdì 21/5, ritorno domenica 27/6), Appiano-Malnate (andata venerdì 21/5, venerdì 25/6).